Una película estremedora que rescata Netflix

Trece mujeres. Un verano de 1939. Y una sentencia que no debería olvidarse. "Las 13 Rosas" está en Netflix y justo este 8 de marzo, y no es casualidad. La película dirigida por Emilio Martínez-Lázaro, basada en hechos reales, ganó cuatro Premios Goya y sacudió al público español desde su estreno en 2007. Casi dos décadas después, sigue doliendo igual.

Una película estremecedora La historia arranca en el Madrid de la posguerra. Trece jóvenes militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas fueron detenidas por el régimen franquista. Muchas eran menores de edad. Ninguna había cometido un crimen de sangre. Fueron acusadas de rebelión y sometidas a juicios sumarios sin garantías reales.

netflix El verano de 1939 fue su último verano. Las trece fueron fusiladas el 5 de agosto en el cementerio de La Almudena. Sus edades iban de los 18 a los 29 años. Sus nombres quedaron enterrados durante décadas bajo el silencio oficial del franquismo. La película los devolvió a la memoria colectiva con una fuerza que los libros de historia no siempre logran.

Lo que hace que esta película golpee tan fuerte es su dimensión humana. Muestra a sus familias, sus amigos, sus sueños truncados. No son símbolos abstractos. Son personas reales con proyectos de vida que una dictadura decidió eliminar en pocas semanas.