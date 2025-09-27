Lali Espósito vuelve al cine bajo la dirección de Benjamín Naishtat: qué película es y con quien trabajará

En medio de su destacada participación como Jurado Oficial del prestigioso Festival de Cine de San Sebastián, Lali Espósito hizo una revelación que detuvo al mundo del espectáculo. La artista anunció su regreso a la gran pantalla, un hecho que ha generado una gran expectativa en sus seguidores y en la industria audiovisual.

La cantante argentina confirmó su participación en el elenco principal de Glaxo , la nueva película dirigida por el aclamado cineasta Benjamín Naishtat. Este anuncio, que fue replicado por la propia artista en sus redes sociales, ha dejado en claro que Lali compartirá el set con talentos de la talla de Esteban Lamothe y Marcelo Subiotto, un trío que ha elevado el nivel de la producción.

El nuevo proyecto, que es una coproducción entre las compañías RT Features y Rei Pictures, está inspirada en la novela de Hernán Ronsino. La historia, que se desarrolla entre fines de los años cincuenta e inicios de los ochenta, se centra en un pequeño pueblo argentino dominado por la presencia de una fábrica. La llegada de un expolicía y su esposa rompe la amistad de cuatro jóvenes, en una trama que explora "el deseo y la venganza, ambientada en una época en la que todo un país perdió la inocencia".

La película, que contará además con las actuaciones de Manu Fanego, Alan Sabbagh y Esteban Bigliardi, comenzó su producción este año en Brasil y Argentina. La noticia de la participación de Lali en una película de un director de la talla de Benjamín Naishtat, un cineasta que ha ganado varios premios importantes en el Festival de San Sebastián, fue un claro mensaje de que la artista ha buscado nuevos desafíos en su carrera.

lali vuelve al cine Lali en Verano Trippin. Captura de tráiler

El último trabajo de Lali en la gran pantalla había sido una participación especial en la película Verano Trippin. Ahora, su papel en Glaxo representa un salto cualitativo en su trayectoria actoral, un proyecto con una profunda carga dramática y un reparto de lujo. La confirmación de su regreso al cine, en medio de su participación en un festival de la talla de San Sebastián, ha sido un claro mensaje de que la carrera de la artista ha alcanzado un nuevo nivel.