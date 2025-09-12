¡Gigante! Lali agotó su quinto show en el Estadio de Vélez y rompió récords

Lali Espósito , la artista argentina más importante del momento, ha logrado agotar su quinto show en el Estadio Vélez, una logro que ningún otro artista ha logrado en la historia. Indudablemente, se trata de los años más importantes de su carrera.

La cantante demostró una vez más su impresionante poder de convocatoria, rompiendo un nuevo récord en la industria musical argentina. Esta vez, vender su quinto show en el Estadio Vélez en menos de cuatro horas, una hazaña que la convierte en la única artista en la historia en realizar cinco shows en el mismo año en el emblemático estadio de Liniers.

El nuevo show, que se suma a la exitosa gira de la artista, se celebrará el próximo 16 de diciembre. La noticia de la nueva fecha fue recibida con euforia por sus fanáticos, que agotaron las entradas en un tiempo récord, y así dejaron en claro que el fenómeno Lali no tiene precedentes en la historia de la música argentina.

Con esta hazaña, Lali Espósito no solo reafirma su poder de convocatoria, sino que también se consolida como una figura central de la música pop latinoamericana. La artista ha logrado un hito histórico que la posiciona como un verdadero fenómeno cultural, un logro que ningún otro artista ha logrado en el estadio de Liniers.

lali en velez 3 La cantante se convirtió en la única artista en agotar cinco Vélez en un año. @lali

La gira de Lali con la que recorre el país y el mundo ha sido ovacionada tanto por la crítica como por su público, que ha calificado a su show como una "experiencia musical, visual y emocional única". El éxito de los shows en vivo de la artista es una muestra de que Lali ha logrado conectar con su público de una manera única y que su carrera está en el mejor momento.

El momento donde Lali se entera del sold out