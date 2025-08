La euforia de Lali conquistó a Mendoza en un concierto de otro nivel: talento, pogos, outfits y mucho brillo

Una vez más, los fanáticos de Lali dejaron en claro que son uno de los fandoms más importantes del país. El pasado sábado por la noche se vivió un concierto más que espectacular donde la cantante presentó "No vayas a atender cuando el demonio llama tour" para cantar en vivo las canciones de su último disco en vivo en el Stadium del Arena Maipú.

Lali Show Mendoza Arena Maipú 121 Maru Mena / MDZ Como era de esperarse, la vibra lalera se vivió desde la madrugada cuando muchísimos fanáticos comenzaron a hacer la fila en las afueras del mall para conseguir estar frente a la valla y poder acercarse a su ídola. Más tarde, la fila aumentó considerablemente y para las primeras horas de la noche maipucina era toda una locura.

lali show mendoza 4636 Lali encendió a los fanáticos con su show en Mendoza Maru Mena / MDZ Ya a las 21.15 horas comenzó todo lo tan ansiado. Lali Espósito dejó en claro que quedó atrás su pasado por la televisión argentina y ahora muestra una faceta mucho más transparente donde hace lo que quiere y no le importa la opinión de los demás. Con mucha emoción y el infaltable talento que llevó toda su vida en las venas, Lali comenzó con Lokura y llevó rock a cada rincón del estadio.

Lali Show Mendoza Arena Maipú 1 Maru Mena / MDZ Los looks son infaltables tanto para la artista como para los que compran los tickets porque no se trata de un solo show y todos los presentes lo dejaron en claro. Por el lado de Lali, su primer outfit expresó rock en tachas, cuero y mucho negro, algo a lo que sus fanáticos acompañaron fielmente. Más adelante, llegaron los looks más románticos con vestidos y telas estampadas, para luego ser cambiados por encajes, brillos mucha comodidad para una noche donde los saltos y bailes no faltaron.

Lali Show Mendoza Arena Maipú 134243 Maru Mena / MDZ El repaso por toda la carrera de Lali fue completísimo; sin embargo, no faltaron los grandes hits de No vayas a atender cuando el demonio llama: Lokura, Sexy, Tu novia II, Mejor que vos, Plástico, Fanático y No me importa. Además, los retro también formaron parte del set list que se vivió anteriormente en los dos estadio Vélez que lleno.