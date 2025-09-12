Un thriller que explora el lado B de la Patagonia llegó a los cines con Miranda de la Serna y Lali

El pasado jueves 11 de septiembre, los cines de Argentina reci bieron una nueva propuesta que promete dar que hablar. Se trata de Verano Trippin, una película que marca el debut de la directora Morena Fernández Quinteros y que cuenta con un elenco de lujo, que incluye a Zoe Hochbaum , Miranda de la Serna y una participación especial de Lali Espósito .

El film, de 70 minutos, es un coming of age que explora los desafíos de la adolescencia. La trama sigue a dos amigas, Lena y Toni , que buscan escapar de la monotonía de su pueblo patagónico. Para lograrlo, se ven envueltas en un submundo criminal que pondrá a prueba su amistad y las enfrentará a una espiral de peligro y corrupción.

La película, grabada en Bariloche y Montevideo, Uruguay, tiene como figura central a Zoe Hochbaum. La joven, que ya tiene en su haber un Martín Fierro de Cine y Series 2024 como revelación por su papel en Como el mar, no solo es la protagonista de la cinta, sino que también se desempeña como productora ejecutiva, una dualidad que demuestra que esta nueva generación de artistas viene a revolucionar la industria.

En la previa al gran estreno, la actriz se refirió a su doble función en el proyecto: "Como productora y como actriz me sentí muy partícipe de mi personaje, de poder engordarlo, nutrirlo, darle vida y a Miranda le pasó lo mismo. Porque la película íbamos a ser nosotras dos, con todo lo que rodea el mundo de estas dos chicas y estaba buenísimo que pudiéramos aportar un poco de esa adolescencia que nos empieza a quedar cada vez más lejana".

verano trippin (2) Escenas de Verano Trippin. Prensa

En un momento crítico para la industria cinematográfica argentina, la productora Zoe Hochbaum hizo un llamado a apoyar al cine nacional. "Es importante recomendar el cine argentino para proteger nuestra cultura", afirmó emocionada. Sus palabras resonaron en la industria, y su película, que cuenta con la producción de OrcaFilms y Amazon Prime, demuestra que el cine argentino tiene un gran futuro.

Verano Trippin no es solo una película, es una declaración de intenciones. La película combina un elenco talentoso, una trama atrapante y un mensaje claro. La participación especial de Lali Espósito en el film solo reafirma el potencial del cine argentino para conectar con el público y demostrar que, a pesar de las adversidades, el arte sigue vivo.

Tráiler de Verano Trippin