Si te has quedado sin serie, pon esta de Netflix con tres episodios que se ven de un solo tirón

Si te gustó Rehén, uno de los últimos y exitosos estrenos de Netflix, no te puedes perder una miniserie española con un elenco sorprendente.

La serie de Netflix que fue todo un éxito y no te puedes perder.

Netflix dio la bienvenida a Rehén en agosto. La serie muestra un escándalo político de la primera ministra británica, quien maneja una tensa relación con la presidenta de Francia y se enfrenta a una situación imposible. Pero en medio de esta revuelta, descubre que su esposo ha sido secuestrado y no cederá hasta encontrarlo.

El intenso thriller de Netflix intenta mostrar a las mujeres y su desempeño en las esferas de alto poder, pero también lo que pueden hacer por sostener su familia y descubrir la verdad. Sin lugar a dudas, Rehén ha sido un completo éxito por millones de vistas y es completamente normal que la hayas terminado en pocas horas.

Rehén La serie de Netflix tuvo más de 10 millones de reproducciones en su primera semana. Des Willie/Netflix.

¿Cuál es la serie que te recomendamos? Por eso te recomendamos Dos tumbas, una serie que no tiene nada que ver con la política pero sí con la desaparición de una persona. Aquí encontrarás a Isabel, una abuela que no se detendrá hasta descubrir la verdad sobre la desaparición de su nieta y encontrar a los culpables.

Verónica es la nieta de Isabel que antes de desaparecer se encontró en la feria con su mejor amiga. Pero su plan no era quedarse allí, sino ir a un sitio secreto y para ello le piden a una amigo que las lleve en coche. Él acepta y las deja en el lugar señalado sin saber que ocurriría lo peor.