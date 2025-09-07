3%: la serie de Netflix que atrapó con su final impactante y sigue dando de que hablar

La serie 3% marcó un antes y un después en la ciencia ficción brasilera y sorprendió a millones de usuarios de Netflix en todo el mundo. Su propuesta fue tan intensa que, con un final impactante, logró dejar huella en quienes siguieron cada temporada con expectativa. Su cierre sigue generando debate entre fanáticos.

La historia se centra en un futuro distópico donde solo un reducido porcentaje accede a un paraíso mientras el resto sobrevive en la miseria. Ese contraste social tan fuerte fue el motor del relato y atrapó desde el primer capítulo. Los personajes, con sus luchas y contradicciones, dieron vida a un universo cargado de tensión y emoción.

Joana se convirtió en favorita para muchos espectadores gracias a su carácter fuerte y su sentido de justicia. Su viaje a lo largo de la serie mostró coraje y humanidad en un mundo gobernado por la desigualdad. Michel, en cambio, tuvo un destino trágico que emocionó a los seguidores, aunque su sacrificio dio sentido a la misión final.

Rafael fue otra pieza central dentro de la trama. Sus decisiones lo convirtieron en un personaje recordado, incluso después de su caída. Fernando, que no alcanzó a ver el final del proceso, quedó grabado como un luchador cuyo recuerdo inspiró a otros. Estos giros dieron a la serie un aire impredecible que mantuvo enganchados a los espectadores.

El conflicto con Alta Mar y la destrucción de la concha representaron la culminación de una lucha que iba más allá de la supervivencia.