Netflix se prepara para el estreno de una serie de intriga que dejará a todos hablando
La plataforma de streaming traerá este mes una historia que mantendrá a todos al borde del asiento.
Uno de los grandes estrenos de Netflix este mes es Incontrolables, una serie que combina drama y misterio en un pueblo aparentemente tranquilo. La historia sigue la investigación de un policía local, cuya curiosidad lo lleva a descubrir que nada en la academia para jóvenes problemáticos es lo que parece.
"Un policía de pueblo empieza a sospechar que la academia local para jóvenes problemáticos y su fundadora, tan carismática como peligrosa, no son lo que aparentan", cuenta la sinopsis de Netflix.
El elenco incluye a Mae Martin, Toni Collette, Sarah Gadon y Patrick J. Adams, entre otros, que aportan fuerza y matices a los personajes. El guion, firmado por Mohamad el Masri, Alex Eldridge, Mae Martin y otros escritores, combina intriga y drama en cada episodio.
Cabe destacar que Mae Martin lidera la creación de la serie, con dirección de Euros Lyn, John Fawcett y Renuka Jeyapalan. El pasado jueves 28 de agosto, la plataforma de streaming lanzó el tráiler oficial de la propuesta
Este es el tráiler de Incontrolables
¿Y cuándo se estrena? Incontrolables llegará a Netflix el jueves 25 de septiembre, ofreciendo a los suscriptores la oportunidad de sumergirse en una historia llena de misterio.