Netflix se prepara para el estreno de una serie de intriga que dejará a todos hablando

La plataforma de streaming traerá este mes una historia que mantendrá a todos al borde del asiento.

Uno de los grandes estrenos de Netflix este mes es Incontrolables, una serie que combina drama y misterio en un pueblo aparentemente tranquilo. La historia sigue la investigación de un policía local, cuya curiosidad lo lleva a descubrir que nada en la academia para jóvenes problemáticos es lo que parece.

"Un policía de pueblo empieza a sospechar que la academia local para jóvenes problemáticos y su fundadora, tan carismática como peligrosa, no son lo que aparentan", cuenta la sinopsis de Netflix.

Incontrolables 2 "Incontrolables" es una de las grandes propuestas que estrenará la plataforma en septiembre. IMDB.

El elenco incluye a Mae Martin, Toni Collette, Sarah Gadon y Patrick J. Adams, entre otros, que aportan fuerza y matices a los personajes. El guion, firmado por Mohamad el Masri, Alex Eldridge, Mae Martin y otros escritores, combina intriga y drama en cada episodio.

Cabe destacar que Mae Martin lidera la creación de la serie, con dirección de Euros Lyn, John Fawcett y Renuka Jeyapalan. El pasado jueves 28 de agosto, la plataforma de streaming lanzó el tráiler oficial de la propuesta