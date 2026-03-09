Netflix adaptó esta historia real y el resultado es una serie que sacude

Esta serie de Netflix está basada en algo que realmente pasó. Un drama que atrapa desde el primer minuto.

Un profesor harto del sistema cambió la educación para siempre. "Hola, clase" es una serie de Netflix basada en una historia real que retrata a un docente de física que, cansado de ver a estudiantes talentosos perder oportunidades por no poder pagar academias caras, toma una decisión radical: llevar sus clases a internet y regalarlas al mundo entero.

Una serie basada en hechos reales Lo que empieza como un proyecto casero, grabado sin grandes recursos, pronto se convierte en un fenómeno. Miles de estudiantes de distintos países encuentran en esas clases lo que el sistema nunca les dio: acceso, claridad y un profesor que habla en serio.

netflix La historia no es ficción pura. Refleja lo que vivieron docentes reales en distintas partes del mundo cuando las plataformas digitales abrieron una puerta que nadie esperaba. En 2023, el mercado global de educación en línea superó los 200.000 millones de dólares, según datos de Statista.