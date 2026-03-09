Sin palabras: Dakota Johnson y la campaña que nadie olvidará

Vuelven los noventas. Dakota Johnson enloquece a sus fans en la nueva campaña de Calvin Klein inspirada en los 90.

Calvin Klein eligió a Dakota Johnson como nueva embajadora y lanzó una campaña muy de los años 90. Sujetador negro, jeans sin adornos y una actriz que no necesita efectos especiales. El resultado circula en redes con millones de impresiones en menos de 48 horas de publicación.

Dakota Johnson deslumbra a sus 35 años La campaña rescata la estética que Kate Moss y Brooke Shields instalaron en la cultura popular tres décadas atrás. Sin sobreproducción, sin filtros agresivos, sin vestuario recargado. Dakota aparece sobre un piano, en una piscina y recostada en un sofá con la misma naturalidad que hizo grande a la marca en su época más icónica.

dakota4 La actriz, hija de Don Johnson y Melanie Griffith, tiene 35 años y una increíble presencia en cámara. En una entrevista reciente declaró que los jeans y la ropa interior de Calvin Klein tienen una cualidad atemporal que hace sentir bien desde el momento en que uno se los pone. Esa frase se convirtió en el copy central de la campaña.

Embed - Dakota Calvin Klein viene de una racha de campañas agresivas con figuras como Jeremy Allen White y Jennie de BLACKPINK, ambas con récords de engagement en redes. La apuesta por Dakota suma un perfil distinto: actriz consolidada, imagen sofisticada y una conexión con el público adulto que las marcas de lujo buscan.