Adiós a la naftalina: el truco que no falla para proteger tu ropa de las polillas

La aparición de agujero en las prendas de lana es una señal de que hay una invasión silenciosa en el placard. Las polillas no son solo una molestia sino que sus colonizadoras son expertas en rincones oscuros y fibras naturales.

Sin embargo, ahora hay una tendencia que reemplaza a la clásica naftalina para combatir las polillas. Se trata de métodos orgánicos que protegen los textiles más valiosos y resguardan la salud familiar.

A diferencia de las creencias populares, la polilla adulta no es la que devora la ropa . Son ellas las que eligen dónde poner hasta cien huevos en menos de quince días. El GPS de ellas es el olfato porque detectan la queratina de la lana, la seda o el cuero a distancia.

Es por eso que el truco definitivo consiste en "hackear" ese sentido. Al saturar el ambiente con aromas botánicos intensos, las hembras se desorientan y buscan otro sitio lejos de tus prendas.

Mientras que la naftalina tiene un riesgo sanitario alto por ser tóxica , las plantas ofrecen protección total con riesgo cero. En el caso de la lavanda , es un gran repelente de polillas, perfuma y aleja mosquitos y no tiene riesgos. La fragancia obliga a las polillas a retirarse actuando como fungicida y mantiene la ropa con aroma fresco.

Gemini_Generated_Image_phzs0ophzs0ophzs Un truco para la ropa que no falla. Fuente: IA Gemini.

Por su parte, la albahaca es altamente efectiva. Su perfume intenso se transforma en un repelente natural que permite mantener a raya no solo a las polillas sino también a otros visitantes indeseados del hogar.

Paso a paso

Para implementar este método se necesita vaciar el estante, realizar una limpieza y ventilar. El aire y la luz son los peores enemigos de las larvas. Luego colocar las hierbas secas en bolsas de organza o lino para que los aceites esenciales puedan circular libremente.

Después se cuelgan los saquitos en las perchas y se colocan entre las mantas de lana y abrigos de invierno que son el objetivo principal de la plaga. Se aconseja cambiar las hojas secas cada temporada.