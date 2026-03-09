El truco de la maceta: cómo saber si tu planta tiene sed sin tocar la tierra

Los que se dedican al jardín saben cuándo es el momento justo en que una planta tiene sed. Hay que prestar atención a ciertas cosas.

Los que se dedican al cuidado de las plantas deben saber que hay un truco para saber si tienen sed. No es necesario tocar la planta, sino que es importante aprender a “leer” las señales que dan las compañeras del jardín. Así se puede dominar el riego sin ensuciarse.

La sed de una planta Los que aman las plantas deben aprender a determinar cuándo es el momento ideal para regar. Ese método tradicional de hundir el dedo en la tierra es efectivo, pero existen además otras opciones. Las plantas son organismos vivos que se comunican de manera constante a través de su apariencia física.

El primer paso es observar detenidamente las hojas de la planta para descifrar sus necesidades hídricas. Si las hojas están ligeramente caídas o pierden su turgencia habitual, es un indicador de que necesita un buen trago de agua.

Por el contrario, si las hojas están blandas y se tornan amarillas es probable que estén regando de más. El encharcamiento es uno de los principales enemigos. En este caso el truco de los jardineros es que no se necesita meter el dedo en la tierra sino levantar la maceta.

Si la maceta está ligera significa que le hace falta agua. Mientras que el sustrato seco es más liviano que el húmedo. En cambio, si la maceta está pesada significa que aún tiene humedad. Si al levantarla se siente el peso, significa que todavía tiene reservas de agua.