¿Por qué deberías envolver la maceta de tu lengua de suegra con papel de aluminio?

La lengua de suegra es una planta muy resistente. Es posible ayudarla a estar mejor con este truco casero.

La sansevieria, conocida popularmente como lengua de suegra, tiene un lugar en casi todos los hogares por su resistencia y su fama de “inmortal”. Hay que saber que esta planta se puede beneficiar con un aliado inesperado de la cocina: el papel de aluminio.

Más allá de sus hojas verticales, la planta es una “máquina de limpieza” para el aire. Las investigaciones de la NASA señalan que puede filtrar toxinas del ambiente y a diferencia de otras, libera oxígeno durante toda la noche. Es por eso que es ideal para el dormitorio.

Te puede interesar Cucarachas en casa: pon rodajas de esta fruta en tu cocina para ahuyentarlas para siempre

Papel de aluminio en la maceta de lengua de suegra Si bien parece una excentricidad, el papel de aluminio tiene una función biológica y técnica. La planta necesita cuatro horas de sol diario. Entonces en rincones oscuros, este material funciona como un reflector redirigiendo los rayos de luz hacia las hojas y optimizando la fotosíntesis en condiciones de baja luminosidad.

lengua de suegra.jpg La lengua de suegra es muy resistente. Fuente: IA Gemini. Por otro lado, el metal ayuda a regular la temperatura del sustrato evitando que se caliente en exceso y permitiendo que la humedad se mantenga por más tiempo sin evaporarse. En tanto, el brillo y los destellos del aluminio actúan como una barrera visual que ahuyenta los insectos comunes como los pulgones o moscas.

Es importante al colocarlo no cubrir la tierra ni tapar los orificios de drenaje. El exceso de agua es el único enemigo real de la planta porque puede morir por encharcamiento.