Dónde colocar la planta del dinero en tu casa según el Feng Shui para atraer abundancia
El Feng Shui, práctica filosófica de origen chino, recomienda el sector sureste de cualquier espacio del hogar para colocar las plantas.
La planta del dinero es una de las más populares en la decoración de interiores y no es casualidad. Mas allá de que es una planta que no requiere muchos cuidados, el Feng Shui le atribuye grandes propiedades y significados que tienen que ver con la abundancia y la prosperidad pero con una condición: tiene que estar colocada en el lugar correcto.
Qué es el Feng Shui y por qué importa la ubicación
El Feng Shui es una práctica filosófica de origen chino que estudia cómo la disposición de los elementos en un espacio afecta el flujo de energía, conocida como chi. Según sus principios, cada sector de una casa está asociado a un área de la vida: la salud, las relaciones, la carrera y, en este caso, la prosperidad. Colocar una planta viva y saludable en la zona correcta potencia esa energía de forma natural.
El lugar ideal: el sector sureste
El Feng Shui establece que el sector sureste de cualquier espacio es el área de la abundancia y la prosperidad. Colocar la planta del dinero en esa esquina de tu living, estudio o entrada es la recomendación más extendida entre los practicantes de esta filosofía.
Dónde no ponerla nunca
El baño tiene que ser el primer lugar para descartar, ya que segun esta creencia, la energía del dinero se va literalmente por el desagüe si la planta está cerca. El dormitorio tampoco es un lugar ideal, ya que es un espacio de descanso y la energía de prosperidad puede generar actividad mental que interfiere con el sueño.