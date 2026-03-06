Dónde colocar la planta del dinero en tu casa según el Feng Shui para atraer abundancia

El Feng Shui, práctica filosófica de origen chino, recomienda el sector sureste de cualquier espacio del hogar para colocar las plantas.

La planta del dinero es una de las más populares en la decoración de interiores y no es casualidad. Mas allá de que es una planta que no requiere muchos cuidados, el Feng Shui le atribuye grandes propiedades y significados que tienen que ver con la abundancia y la prosperidad pero con una condición: tiene que estar colocada en el lugar correcto.

Qué es el Feng Shui y por qué importa la ubicación El Feng Shui es una práctica filosófica de origen chino que estudia cómo la disposición de los elementos en un espacio afecta el flujo de energía, conocida como chi. Según sus principios, cada sector de una casa está asociado a un área de la vida: la salud, las relaciones, la carrera y, en este caso, la prosperidad. Colocar una planta viva y saludable en la zona correcta potencia esa energía de forma natural.

Las plantas deben colocarse en lugares con buena luz natural para activar la energía vital, especialmente en el sureste. Foto: Shutterstock El lugar ideal: el sector sureste El Feng Shui establece que el sector sureste de cualquier espacio es el área de la abundancia y la prosperidad. Colocar la planta del dinero en esa esquina de tu living, estudio o entrada es la recomendación más extendida entre los practicantes de esta filosofía.