Plantas con flores para el dormitorio: las opciones resistentes que necesitan poca agua

Hay plantas que requieren poco mantenimiento y que ayudan a mantener el espacio de relax en el dormitorio.

El dormitorio es el espacio de relax del hogar y nada que aporte más serenidad que el contacto con la naturaleza. Es por eso que hay plantas que combinan belleza con sus flores. Ideal para los que buscan bajo mantenimiento.

Plantas para el dormitorio Una opción para la habitación es la kalanchoe. Para los que se olvidan de las plantas esta especie es una gran aliada. Sus hojas carnosas son depósitos de agua y eso permite sobrevivir con riegos muy espaciados. Sus flores agrupadas duran semanas y tienen una paleta vibrante.

Otra opción ideal es la orquídea phalaenopsis. Es una planta de fácil cuidado. Su estructura sofisticada aporta una calma al ambiente. Se necesita regarla cada siete o diez días cuando las raíces estén grisáceas. Ama la luz indirecta.

anturios Anturio, una de las plantas ideales para el descanso. Shutterstock La tercera planta recomendada es el anturio, famosa por sus “flores”. Se trata de una especie resistente. No tolera el encharcamiento por lo que hay que regarla cuando la superficie de la tierra esté seca.

Por último, el ciclamen prospera muy bien en el dormitorio. Necesita un riego controlado y agradece ambientes bien ventilados. Sus flores tienen formas únicas que parecen flotar sobre el follaje, creando un efecto visual muy relajante.