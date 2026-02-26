¿Sirven las cáscaras de huevo para las plantas? El error que todos cometen

La jardinería en el hogar tiene muchos trucos con ingredientes caseros que son efectivos. Las cáscaras de huevo se consideran un tesoro de nutrición para las plantas . Sin embargo, hay una distancia entre enterrar una cáscara y fertilizar un cultivo.

Si bien se trata de una importante fuente de calcio, la mayoría de los aficionados comete un error fundamental que termina anulando sus beneficios para el jardín .

La cáscara de huevo tiene entre sus principales componentes carbonato de calcio un nutriente importante para fortalecer las paredes celulares de los vegetales y prevenir enfermedades como la pudrición. Sin embargo, el calcio no se libera de inmediato.

Es por eso que enterrar trozos grandes de cáscara en una maceta para salvar una planta enferma es inútil en el corto plazo porque el material tarda meses o años en degradarse y ser absorbido por las raíces.

Para que el residuo orgánico se transforme en alimento para el jardín se debe seguir un proceso de preparación que acelere su biodisponibilidad. Por un lado, se lavan bien para evitar malos olores y no atraer hormigas. Dejar secar al sol durante unos minutos.

Gemini_Generated_Image_th78brth78brth78 Hay que triturarlas para que puedan aportar calcio a las plantas. Fuente: IA Gemini.

El paso más importante es usar una licuadora, mortero o molinillo hasta obtener un polvo fino. Mientras más pequeño sea el tamaño de la partícula, más rápido podrá interactuar con los microorganismos del suelo.

El polvo de cáscara de huevo es ideal para plantas de frutos como tomates y pimientos, para equilibrar la acidez del compost y para mejorar la estructura de la tierra a largo plazo.

Hay que saber que en macetas pequeñas de interior de zamioculca o lengua de suegra su impacto es prácticamente nulo, ya que estas especies suelen tener un metabolismo más lento y requerimientos de calcio menores.