Estas son las plantas que los expertos recomiendan plantar en el jardín cuando termina el verano

El otoño y el primer descenso de la temperatura es el escenario ideal para sembrar plantas que luego tendrán flores en primavera.

En el mundo de la jardinería el conocimiento es importante para no errar. Los experimentados saben que el otoño es una estación de oportunidades. Desde marzo, con el descenso de la temperatura y la humedad ambiental, las plantas se pueden establecer sin estrés.

Plantar en esa época permite que las especies puedan desarrollar un sistema radicular fuerte y profundo antes de que llegue el invierno garantizando así una explosión de vida en los meses de primavera cuando empieza a regresar el calor.

Jardinería en otoño Para aprovechar los meses de transición, los expertos en jardín recomiendan plantar algunas especies en particular que son las que mejor se adaptan. Los pensamientos y las caléndulas soportan el frío sin perder su frescura manteniendo un jardín vibrante mientras otras plantas descansan.

En general, la primavera es el mejor momento para plantar semillas de césped, ya sea para sembrar todo el césped o para arreglar las áreas sin césped. Foto: amazon.com En marzo las plantas se pueden sembrar y florecen en primavera. Foto: amazon.com En marzo es el momento clave e ideal para enterrar los bulbos. También los narcisos, las fresias y los tulipanes necesitan el periodo de frío bajo tierra para despertar con fuerza en los próximos meses. En tanto, la lavanda y los rosales se benefician enormemente de la plantación en otoño porque logran agarrarse bien al suelo antes de la etapa de mayor crecimiento.

Mientras que para los que cultivan su propio alimento, el clima fresco es un gran aliado para la lechuga y la rúcula que sufren y se “suben” con el calor del verano.