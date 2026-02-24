De la basura al jardín: los sorprendentes usos de la cáscara de palta que no conocías

Los que se dedican al jardín saben que el desecho de la palta es muy útil. Además, tiene otros usos creativos.

La mayoría de las personas tira la cáscara de palta porque considera que solamente es un envoltorio. Sin embargo, se trata de un residuo orgánico valioso para el jardín. Reutilizarla ofrece soluciones gratuitas y ecológicas. Solo hay que sabér qué hacer.

Palta para el jardín La cobertura de la palta es rica en minerales, antioxidantes y fibras. Esos componentes, que generalmente se desperdician, pueden ser devueltos a la tierra o aprovecharlos para tareas manuales por su textura y resistencia.

Por un lado, por su forma cóncava y natural las cáscaras de palta son recipientes ideales para germinar semillas. Cuando el brote crece se puede enterrar todo en la tierra y la cáscara se degradará sirviendo de abono para las plantas.

Gemini_Generated_Image_89dx4y89dx4y89dx El jardín estará agradecido con la cáscara de palta. Fuente: IA Gemini. Al picar las cáscaras en trozos pequeños y mezclarlas con sustrato se puede mejorar la porosidad del suelo y aportar nutrientes esenciales de manera gradual. Además, son un excelente aporte de materia orgánica. Lo ideal es triturarlas para que se desintegren más rápido.

Por otra parte, el lado interno de la cáscara se puede usar para frotar suavemente superficies de cuero o de madera ayudando a remover la suciedad sin ser abrasivo. Otros las secan y las curan y las usan como cuencos naturales para velas de soja o recipientes para sahumerios.