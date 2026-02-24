Sin harinas: la receta de la pizza de papa que es furor este verano

La receta es simple y es un plato liviano sin harinas, ideal para cenar en los días de verano. Paso a paso para prepararla.

La pizza es un plato infalible de las cenas familiares. Sin embargo, hay que esperar tiempo de leudado y el amasado tradicional requiere más horas. Este verano es furor una receta sin harinas que estará lista en media hora.

Pizza de verano sin harinas Se trata de una pizza con base de papa. En solo 30 minutos la cena puede estar lista. Esta preparación no requiere levadura ni esperar a que la masa duplique su tamaño. El resultado es una base crocante por fuera y suave por dentro. Además, es económica y se utilizan ingredientes que todos tienen en la alacena.

Ingredientes

3 papas medianas. 1 huevo 2 cucharadas de polenta 2 cucharadas de queso rallado. 150g a 200g de muzzarella. 1 cebolla grande. Condimentos: Sal, pimienta, orégano y un toque de aceite de oliva. Esta receta es muy sencilla especialmente para los que no tienen experiencia en la cocina. Se hierven las papas en cubos hasta que estén tiernas, escurrir bien y pisarlas en caliente para que el puré esté seco y firme. Añadir huevo, polenta y queso rallado, además de los condimentos. Mezclar bien hasta que todo se integre.

photo-of-person-holding-potatoes-4110458.jpg papas lavar Con tres papas se hace la pizza del verano. El paso siguiente es extender el puré en una placa aceitada formando un círculo de un centímetro de espesor. Presionar con una cuchara para que quede compacto. Luego llegar a horno fuerte por diez minutos hasta que se doren los bordes y gane firmeza.