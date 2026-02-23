Ni antes ni después: este es el horario ideal para regar las plantas

Las plantas necesitan agua para vivir, pero no en cualquier horario. Los expertos en jardinería saben cuál es el mejor momento del día.

Dedicarse a la jardinería requiere de conocimientos y el trabajo va mucho más allá de regar las plantas. Al darles líquido en horarios incorrectos no solo se desperdician recursos sino que además se exponen las especies a enfermedades o a quemaduras irreversibles.

Horarios para regar plantas En el caso de las plantas de interior que decoran la habitación o la sala, el horario ideal es entre las 6 y las 8 AM porque al regar temprano la planta tiene todo el día para absorber el líquido mientras recibe luz. Además, se le da tiempo al sustrato para que pueda airearse evitando que la humedad se estanque durante la noche evitando así que lleguen hongos y plagas.

En cuanto a las plantas de exterior, necesitan una estrategia más estricta por estar a la intemperie. Lo ideal es regar temprano entre las 6 y las 7 AM o cuando cae el sol entre las 17 y las 18 PM. Nunca hay que regar al mediodía porque el agua puede actuar como una lupa bajo el sol intenso provocando quemaduras solares mientras que el calor evapora el agua antes de que llegue a las raíces.

Los mejores horarios para regar. Foto: Fuente: Shutterstock Los mejores horarios para regar las plantas. Foto: Fuente: Shutterstock Algunas especies como el potus o los helechos prefieren que las rieguen a la mañana o a la tarde, pero nunca de noche. Si bien aman la humedad constante necesitan que el ambiente esté ventilado para que el agua no sea un foco de infección bacteriana en la oscuridad.

En cuanto a los cactus y suculentas, las sobrevivientes del desierto, prefieren un riego matutino entre las 7 y las 8 AM. Lo ideal es regarlas cada diez o quince días. Es preferible un riego profundo, pero espaciado.