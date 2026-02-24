Adiós a los químicos: por qué todos están batiendo bicarbonato con agua oxigenada en casa

En el mundo de la limpieza no puede faltar la combinación de bicarbonato de sodio y agua oxigenada que es una mezcla "milagrosa".

En medio de la era donde los trucos virales son tendencia, volver a lo natural viene ganando fuerza, especialmente en el mundo de la limpieza. Se buscan alternativas menos tóxicas y amigables con el medio ambiente. La combinación de bicarbonato de sodio y agua oxigenada es la clave.

Batir para bicarbonato de sodio y agua oxigenada Al batir bicarbonato de sodio y agua oxigenada se produce una reacción química que maximiza los beneficios individuales. El bicarbonato de sodio es un abrasivo suave que desprende la mugre sin rayar las superficies. Mientras que el agua oxigenada aporta el poder desinfectante y el efecto blanqueador necesario para las manchas más rebeldes.

Este método casero dejará los azulejos de casa como nuevos Foto: Shutterstock Una limpieza de azulejos es ideal con este truco casero. Foto: Shutterstock Para crear este limpiador multiusos se necesitarán tres medidas de bicarbonato de sodio y una medida de agua oxigenada de diez volúmenes que todos tienen en el botiquín. Para eso se mezclan hasta obtener una consistencia similar a la de la pasta de dientes. Si bien se puede guardar un par de días, se aconseja preparar solamente lo que se va a usar.

Esta preparación es ideal para blanquear las juntas de los azulejos usando un cepillo viejo. También si se añaden dos cucharadas de agua caliente más la pasta se puede dejar la ropa con manchas amarillentas en remojo para que se desprendan. Además, permite eliminar la grasa pegada en utensilios y sirve para desinfectar cepillos de dientes, entre otras cosas.

Por último, antes de aplicar la pasta en superficies delicadas o telas de color, se aconseja realizar una pequeña prueba en un lugar poco visible.