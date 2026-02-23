Limpieza: el truco de la abuela para quitar la grasa pegada en las alacenas en minutos

Existe un truco sencillo para quitar la grasa y realizar una limpieza correcta en poco tiempo y sin gastar dinero. El bicarbonato de sodio es la clave.

La cocina es uno de los lugares más usados del hogar, por ende el que más se ensucia. Las alacenas a veces suelen tener esa capa amarillenta de grasa por lo que es necesaria una limpieza. Para eso existe un truco de la abuela muy efectivo.

Limpieza de las alacenas Para poder devolverle el brillo a los muebles se necesitará un poco de bicarbonato de sodio, abrasivo suave, y aceite vegetal que sirve para disolver la grasa vieja. Además, un cepillo de dientes viejo, un paño suave y detergente común.

En primer lugar, se prepara la pasta mezclando bicarbonato, un chorrito de aceite y se aplica sobre la zona de las manchas amarillas usando el cepillo de dientes con movimientos circulares. De a poco la grasa se irá desprendiendo. Para retirar el excedente se pasa un paño humedecido en unas gotas de detergente para platos. Secar bien y notarán el cambio.

Sin embargo, la limpieza por fuera no es suficiente. Para que la alacena sea un lugar seguro para los alimentos se necesita desinfectar los estantes por dentro con vinagre blanco. Es uno de los mejores aliados para evitar malos olores, prevenir hongos y remover restos de polvo sin dañar la madera.