Ni tela, ni plástico: el material ecológico que está revolucionando los baños modernos

La alfombra de tela no va más en los baños y en su lugar los diseñadores recomiendan la de bambú, que es más higiénica.

El diseño de interiores actualmente va cambiando día a día y nada mejor que además de la estética, tener cosas que sean funcionales. La última tendencia que está transformando los baños es el reemplazo de la alfombra de tela por listones de bambú.

Un cambio de diseño en los baños La alfombra de bambú antes era un detalle de los spa de lujo y en la actualidad es la solución para los que buscan un hogar más higiénico y con aire natural. Las alfombras convencionales de algodón o microfibra tienen problemas con la capacidad de absorción. Retienen el agua y se convierten en un ecosistema para la proliferación de moho, bacterias y olores desagradables.

En cambio, el bambú tiene una lógica inversa: la evaporación. Con sus estructuras separadas el aire puede circular libremente permitiendo que la humedad se disipe en tiempo récord sin quedar atrapada en fibras textiles.

Gemini_Generated_Image_6exmb36exmb36exm Se impone la alfombra de bambú en los baños. Fuente: IA Gemini. Razones para el cambio Con este tipo de alfombra no se usa más la lavadora. Se puede realizar una limpieza solamente pasando un paño húmedo. La superficie además no acumula ni pelos ni pelusas. Mientras que las de tela pierden color y textura en pocos meses, el bambú es un material robusto.

Al tener un sellado básico contra la humedad el bambú logra mantener su forma y flexibilidad durante años. A eso se suma que este tipo de piezas aportan una calidez orgánica inspirada en el interiorismo japonés elevando el baño de un simple espacio de aseo a un refugio de relajación.