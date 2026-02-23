Vinagre de manzana: cómo usar el elixir casero que deja el pelo brillante y sin frizz

El vinagre de manzana tiene muchos beneficios para la salud capital. El pelo puede mejorar con este ingrediente.

En momentos donde los tutoriales virales son un boom la cocina se ha convertido en la nueva farmacia capilar. Las promesas de melenas hermosas con ingredientes caseros abundan. Sin embargo, el vinagre de manzana se mantiene como un gran protagonista.

Vinagre de manzana para el cabello La salud del cabello depende en gran parte del nivel de acidez. Los cabellos con frizz o maltratados generalmente tienen un pH alcalino que provoca que la cutícula se abra. La estilista y directora de Salón Seensay, Mónica Duque explicó que la magie del vinagre está en la acidez porque ayuda a cerrar la cutícula otorgando más brillo y suavidad.

Por otra parte, en cabellos blancos o plateados este ingrediente actúa neutralizando los tonos amarillentos causados por el sol, el cloro y la contaminación. Además, por sus propiedades antifúngicas y el ácido acético es un gran aliado contra la caspa. Asimismo, elimina el exceso de sebo y residuos de productos químicos favoreciendo la oxigenación de los folículos.

De todas maneras, la experta aclaró que no es un producto milagroso, sino que su función es cosmética y temporal. Además, hay que saber que lo que le da brillo a una persona puede ser irritante para alguien con el cuero cabelludo sensible.

Gemini_Generated_Image_st7rmzst7rmzst7r El vinagre ayuda a la salud capital. Fuente: IA Gemini. Modo de uso Para un uso correcto, el vinagre siempre debe diluirse en agua para no agredir la fibra. Es excelente para mejorar la salud general y frenar la caída por quiebre, pero no reemplaza a los tratamientos médicos si existe una patología capilar de base.