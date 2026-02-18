No la des por muerta: el truco de la canela para revivir tus plantas en pocos días

Los que saben de jardinería señalan que la canela tiene muchas propiedades para ayudar a las plantas.

Las plantas dan vida al hogar, sin embargo cuando alguna empieza a marchitarse las personas se sienten frustradas. Los expertos en jardinería señalan que la solución está en la cocina. La canela en polvo es uno de los bioestimulantes más potentes.

Jardinería: cómo revivir una planta Es posible preparar un fertilizante para revitalizar las plantas que será un escudo para las raíces y un motor de crecimiento para las plantas. La canela tiene una magia que reside en sus propiedades químicas. Se trata de un potente antifúngico natural que elimina los hongos que asfixian las raíces y actúa como un agente cicatrizante.

canela planta La canela es un gran fungicida para las plantas. Cuando se aplica canela se ayuda a que la planta deje de gastar energía combatiendo enfermedades. Este fertilizante líquido es ideal para plantas de interior o exterior que están decaídas o que frenaron su crecimiento.

Ingredientes:

1 litro de agua (reposada 24 horas).

2 cucharadas de canela en polvo.

Opcional: Una rama de canela para potenciar la infusión. En primer lugar, calentar el agua y cuando hierve añadir canela revolviendo bien. Apagar el fuego y dejar que la mezcla repose hasta que se enfríe. El agua debe estar a temperatura ambiente para no quemar las raíces. Luego con un paño frío o un filtro de café colar para que el polvo no obstruya el sustrato.