Paso a paso: cómo instalar Xuper TV en un televisor que no es Android

Hay opciones para instalar Xuper TV en televisores que no tienen el sistema Android para disfrutar del streaming gratuito.

En el mundo del streaming gratuito Xuper TV está ganando protagonismo después del vacío que dejaron plataformas similares como Magis. La app tiene un amplio catálogo, pero su naturaleza de archivo APK tiene un problema para los dueños de televisores.

Xuper TV A diferencia de los Android TV, hay pantallas como las de Samsung (Tizen) y LG (webOS) que funcionan con sistemas operativos propietarios. Eso significa que se trata de ecosistemas cerrados que no admiten de forma nativa la instalación de aplicaciones externas. Si se intenta ejecutar Xuper TV directamente sobre ellos no funcionará.

Problemas Magis TV-Xuper TV - Portada Xuper TV. Imagen generada con IA En caso de no tener un televisor con sistema Google hay otras opciones. La solución recomendada es conectar un dispositivo externo como un Chromecast, Fire TV Stick o una TV Box. Esos aparatos dotan a la pantalla de un sistema Android real, permitiendo la instalación limpia de la app.

Otra opción es hacer puente mediante una computadora. Se puede instalar un emulador para correr la aplicación y luego con un cable HDMI se refleja el contenido en la pantalla grande.

Asimismo, algunos usuarios optan por transmitir desde el celular a la TV, aunque esta opción suele ser menos estable y depende de la compatibilidad del protocolo de espejo (Mirroring).