No es Xuper TV: 3 aplicaciones legales y gratuitas que están en televisores Samsung y LG

Tienen películas, series y canales con transmisión en vivo que te puede gustar. Son fáciles de descargar y no requieren suscripción.

Con la caída de Magis TV y el mal funcionamiento de Xuper TV, miles de usuarios buscan alternativas gratuitas y legales para seguir disfrutando de sus películas y series favoritas. Para que tu experiencia sea segura, es necesario que estas aplicaciones estén incluídas en la tienda de apps de tu Smart TV.

Las alternativas que vamos a recomendar a continuación están disponibles para televisores Samsung y LG. Esto quiere decir que no hace falta que “hagas malabares” con archivos APK o pongas en riesgo la información guardada en tu televisor.

xuper tv Algunos usuarios han notado pausas prolongadas en la reproducción de películas y series en Xuper TV. Archivo. Alternativas para jubilar a Xuper TV Una aplicación popular es Mercado Play, a la que muchos apodan como el Netflix gratuito de Mercado Libre. Esta se puede descargar fácilmente y solo necesitás tu cuenta de Mercado Libre para iniciar sesión y acceder a su catálogo con películas y series populares. Un punto a destacar es que cuenta con contenido infantil y algunas transmisiones deportivas.

Pluto TV también ha ganado popularidad en el último tiempo. Además de películas y series On Demand, hay canales temáticos que funcionan las 24 horas del día y transmiten series de culto como Dragon Ball Z, South Park y Star Trek. Para disfrutar de su contenido tenés que descargar la app y no hace falta que te registres.