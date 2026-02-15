Tres amigas, un cadáver y humor ácido: la fórmula del nuevo éxito que arrasa en Netflix

Recientemente Netflix estrenó una serie irlandesa que ha logrado cautivar a toda la audiencia. La producción promete posicionarse entre lo más visto de la temporada. Cómo llegar al cielo desde Belfast es ideal para maratonear.

“Tres mujeres muy cercanas emprenden una misión caótica para resolver el misterio de la muerte de su amiga, mientras intentan mantener oculto su propio secreto”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming .

La serie fue producida por Lisa McGee y es una gran comedia. Es una combinación de suspense con el humor característico del norte de Irlanda.

La trama de la serie gira en torno a tres amigas que tras la muerte repentina de una antigua compañera del colegio deciden ponerse a investigar. Lo que empieza como una búsqueda de respuestas se transforma rápidamente en un enredo con secretos del pasado y viejas heridas escolares salen a la luz.

Además, habrá intentos divertidos y torpes por descubrir la verdad . Los diálogos rápidos y las situaciones absurdas son ideales para que la audiencia se desconecte del clásico estrés de cada día.

La serie tiene ocho capítulos, por eso es ideal para maratonear. Cada uno tiene una duración que ronda los 46 y los 57 minutos aproximadamente.

A diferencia de otras producciones que están en Netflix, la serie logra un equilibrio perfecto entre el misterio central mientras a su vez es una comedia que hace reír hasta el final con las dinámicas de las protagonistas. Es una opción ideal para quienes buscan buenas actuaciones y el tono irreverente del talento irlandés.