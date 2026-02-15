Las 4 comedias de Netflix para reír que pasaron desapercibidas: ideales para el fin de semana largo

Producciones sobre aventuras, historias románticas y shows de stand up con muy pocos minutos. Buscá tu bebida favorita y prepará los pochoclos para disfrutar.

El fin de semana largo nos invita a relajarnos y qué mejor manera de hacerlo con una película de Netflix, sobre todo si se trata de una comedia. Estas producciones nos sacan una sonrisa con sus guiones repletos de chistes e historias descabelladas, por eso te recomendamos que les des una oportunidad.

Las películas que te vamos a recomendar a continuación están disponibles en la plataforma de streaming y pasaron desapercibidas por los suscriptores. Sin embargo, cuentan con elencos e historias que hacen reír hasta el final.

La lista de películas para reír en el fin de semana largo Si te gustan las comedias con aventuras y enredos absurdos, no te podés perder El abuelo que no pagó la cuenta y se largó. Esta producción sigue de cerca a Allan Karlsson, que ahora tiene 101 años y vive en Bali, pero la historia arranca cuando se queda sin ahorros y tiene que buscar una receta secreta para recuperar su vida de lujos.

Una comedia romántica perfecta para terminar de celebrar San Valentín es Alex & Emma. La película nos presenta a Alex Sheldon, un escritor que no tiene ideas para su próxima obra y una deuda de 50 mil dólares con la mafia cubana lo acecha. Tiene 30 días para pagar y contrata a Emma para crear una historia de amor digna de un libro.

No te pierdas el tráiler de Alex & Emma Embed - ALEX & EMMA (Trailer En Español) Loco por ella ha sido destacada como una de las mejores comedias románticas españolas de los últimos años. La trama presenta a Adri, que pasa una noche romántica con Carla, pero descubre que ella se había escapado de un centro de salud mental. Adri está tan enamorado de Carla que decide fingir una enfermedad mental para internarse en el mismo centro que ella.