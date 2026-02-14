"Mi nueva obsesión": la serie de suspenso que arrasa en Netflix y tiene a todos enganchados

El suspenso vuelve a pisar fuerte en Netflix con Unfamiliar, la nueva serie que se estrenó el pasado jueves 5 de febrero y que ya se ubica entre las más vistas de la plataforma. Con seis capítulos de alrededor de una hora cada uno, la producción alemana apuesta de lleno a la intriga y el thriller.

La ficción sigue a Simon y Meret, dos espías retirados que intentan llevar una vida apacible administrando una casa en Berlín. Pero la tranquilidad dura poco: una vieja amenaza que creían superada reaparece y los obliga a enfrentarse nuevamente con su pasado. Perseguidos por sicarios, agentes rusos, el BND y antiguos enemigos, la pareja debe huir mientras intenta descubrir quién está detrás del acecho y cuál es el verdadero motivo de la cacería.

Unfamiliar 2 Unfamiliar es una de las series más vistas, actualmente, en Netflix. Netflix. En ese contexto de peligro creciente, Simon y Meret no solo pelean por mantenerse con vida, sino también por sostener su relación, atravesada por secretos y traiciones que salen a la luz en plena persecución.

Creada por Paul Coates, Unfamiliar cuenta con las actuaciones de Susanne Wolff, Felix Kramer y Samuel Finzi.