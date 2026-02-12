Ni vinagre ni bicarbonato de sodio: el truco definitivo para quitar el sarro de la jarra eléctrica

En el mundo de la limpieza hay otras opciones además del vinagre. En este caso el ácido cítrico hace "milagros" con la jarra eléctrica.

La jarra eléctrica se usa a diario y generalmente acumula sarro. El problema no se puede evitar, pero sí se puede realizar una limpieza simple, sencilla y económica para dejarla como nueva.

Muchos optan por una limpieza con vinagre o bicarbonato de sodio, pero existe otro ingrediente natural que es muy potente para terminar con la cal acumulada en el interior del aparato eléctrico. Es importante quitar el sarro para que no se altere el sabor del agua.

Limpieza Uno de los ingredientes económicos que viene ganando popularidad es el ácido cítrico. Para eso se colocan dos cucharadas de este ingrediente en polvo y se llena la jarra hasta su capacidad máxima. Poner a hervir para que se produzca el “milagro”.

Una vez que se apague, dejar actuar el líquido entre 5 y 10 minutos. De a poco notarán cómo el sarro se desprende y se disuelve por completo. Descartar el agua y enjuagar el aparato con agua fría. La base estará brillante como el primer día.

Gemini_Generated_Image_ijp5d4ijp5d4ijp5 La jarra eléctrica quedará como nueva. Fuente: IA Gemini. Para entender mejor el efecto, l ácido cítrico es un compuesto orgánico natural que se encuentra en frutas como el limón y la naranja, aunque para limpieza se comercializa en forma de cristales anhidros. Su eficacia radica en sus propiedades químicas porque tiene un poder desincrustante. Es un ácido débil que reacciona con el carbonato de calcio (sarro). Cuando entran en contacto se produce una reacción química que transforma el sarro sólido en sales solubles que se eliminan fácilmente con el agua.