Para qué sirve: este es el efecto que se produce cuando se hace la limpieza del inodoro con agua oxigenada

Los que están en el mundo de la limpieza recomiendan usar agua oxigenada en lugar de lavandina por sus propiedades.

La limpieza y la higiene del baño debe ser una prioridad en cualquier hogar. Sin embargo, muchos usan químicos que son agresivos para el medio ambiente. Ahora el agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, se ha transformado en una opción natural.

Limpieza del inodoro El agua oxigenada actúa mediante un proceso de oxidación donde se desprenden burbujas de oxígeno. Eso hace que se transforme en una herramienta potente para la desinfección atacando el moho, virus y bacterias.

Por otra parte, el agua oxigenada tiene una acción blanqueadora devolviendo el brillo a la cerámica y eliminando las molestas marcas amarillentas. Es ideal para baños que tienen poca ventilación porque no desprende olores irritantes como la lavandina. Tiene un efecto efervescente que ayuda a ablandar depósitos minerales leves.

Se aconseja usar agua oxigenada de 10 o 20 volúmenes. Rociar el líquido en forma generosa por toda la superficie interna llegando debajo de los bordes. Dejar actuar unos quince minutos para que haga efervescencia y el producto pueda actuar.

Por último, usar el escobillón para repasar las zonas más críticas donde se acumula suciedad y humedad. Tirar la cadena y disfrutar del blanco renovado. Se puede realizar esta limpieza una vez por semana.