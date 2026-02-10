Poner bicarbonato en la heladera: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Colocar bicarbonato de sodio en la heladera es un truco simple y económico para mantener un ambiente más neutro entre los alimentos.

A diferencia de los aromatizantes, el bicarbonato de sodio no tapa los olores: los absorbe y neutraliza. Foto: Shutterstock

Un truco simple, económico y cada vez más recomendado en redes y en el hogar es poner bicarbonato de sodio dentro de la heladera. Aunque parece un gesto mínimo, cumple una función clave: neutralizar los malos olores sin recurrir a productos químicos ni fragancias artificiales de limpieza.

Para qué sirve el bicarbonato en la heladera A diferencia de los aromatizantes, el bicarbonato no tapa los olores, sino que los absorbe y neutraliza. Su composición química le permite actuar sobre los compuestos que generan mal olor, especialmente los provenientes de alimentos como quesos, carnes, pescados o sobras.

Por eso, se lo utiliza para:

eliminar olores persistentes,

mantener un ambiente más neutro dentro de la heladera,

evitar que los aromas se mezclen entre alimentos. Por qué lo recomiendan La principal ventaja es que se trata de una solución:

natural,

económica,

no tóxica,

y fácil de usar. Además, no altera el sabor ni el olor de los alimentos, algo que sí puede ocurrir con perfumes o desodorantes artificiales. Por ese motivo, muchas personas lo eligen como alternativa más saludable y sustentable.