Presenta:

Tendencias

|

bicarbonato de sodio

Poner bicarbonato en la heladera: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Colocar bicarbonato de sodio en la heladera es un truco simple y económico para mantener un ambiente más neutro entre los alimentos.

Alejandro Llorente

A diferencia de los aromatizantes, el bicarbonato de sodio no tapa los olores: los absorbe y neutraliza. Foto: Shutterstock

A diferencia de los aromatizantes, el bicarbonato de sodio no tapa los olores: los absorbe y neutraliza. Foto: Shutterstock

Un truco simple, económico y cada vez más recomendado en redes y en el hogar es poner bicarbonato de sodio dentro de la heladera. Aunque parece un gesto mínimo, cumple una función clave: neutralizar los malos olores sin recurrir a productos químicos ni fragancias artificiales de limpieza.

Para qué sirve el bicarbonato en la heladera

A diferencia de los aromatizantes, el bicarbonato no tapa los olores, sino que los absorbe y neutraliza. Su composición química le permite actuar sobre los compuestos que generan mal olor, especialmente los provenientes de alimentos como quesos, carnes, pescados o sobras.

Te Podría Interesar

Por eso, se lo utiliza para:

  • eliminar olores persistentes,

  • mantener un ambiente más neutro dentro de la heladera,

  • evitar que los aromas se mezclen entre alimentos.

Por qué lo recomiendan

La principal ventaja es que se trata de una solución:

  • natural,

  • económica,

  • no tóxica,

  • y fácil de usar.

Además, no altera el sabor ni el olor de los alimentos, algo que sí puede ocurrir con perfumes o desodorantes artificiales. Por ese motivo, muchas personas lo eligen como alternativa más saludable y sustentable.

Así puedes limpiar la cafetera con bicarbonato de sodio Foto: Pixabay
El bicarbonato es uno de esos ingredientes multiuso que vuelve a ganar protagonismo por su efectividad y bajo costo. Foto: Pixabay

El bicarbonato es uno de esos ingredientes multiuso que vuelve a ganar protagonismo por su efectividad y bajo costo. Foto: Pixabay

Cómo usarlo correctamente

El método más efectivo es simple:

  • Colocar 2 o 3 cucharadas de bicarbonato en un recipiente pequeño y abierto.

  • Ubicarlo en un estante de la heladera, preferentemente en el centro.

  • Cambiarlo cada una o dos semanas, ya que con el tiempo pierde efectividad.

Un aliado simple para el día a día

Sin promesas mágicas, poner bicarbonato en la heladera se mantiene como uno de los trucos domésticos más recomendados por su eficacia comprobada. Un gesto sencillo que ayuda a mantener el orden, la limpieza y una sensación de frescura en uno de los electrodomésticos más usados del hogar.

Archivado en

Notas Relacionadas