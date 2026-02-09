El truco definitivo para desinfectar y recuperar el brillo original de la bacha de acero inoxidable
La bacha puede estar impecable con una limpieza sencilla usando bicarbonato de sodio y vinagre. En simples pasos se puede lograr.
La cocina es uno de los lugares más utilizados del hogar y por ende, la bacha de acero inoxidable es uno de los elementos más exigidos. Con el uso, los restos de comida y la cal del agua es común que pierda su esplendor, por eso necesita una limpieza.
Limpieza de la bacha
Para evitar que tenga manchas opacas y malos olores existe un truco casero que no requiere de productos químicos costosos. Los expertos recomiendan de hecho evitar los pulidores industriales que a veces pueden corroer el material.
Paso a paso
Para esto se necesitará vinagre blanco, bicarbonato de sodio, detergente, alcohol al 70% y un paño de microfibra. Humedecer la superficie y espolvorear dos cucharadas de bicarbonato junto a un chorrito de detergente. Frotar con una esponja suave.
El paso siguiente es enjuagar con abundante agua caliente para que se arrastre la suciedad desprendida. Después rociar con vinagre blanco sobre el acero y repasar con el paño de microfibra. Para un acabado perfecto, terminar con alcohol al 70% que servirá para terminar de desinfectar la zona.
Se aconseja evitar el uso de lavandina y esponjas metálicas, ya que son los enemigos principales del acero inoxidable y pueden causar rayones irreversibles o picaduras en el metal.
En caso de que el acero siga opaco se puede aplicar dos gotas de aceite de oliva en un paño seco y frotar la superficie. Eso permitirá crear una capa protectora contra las manchas de agua y devolverá un brillo instantáneo.
Por último, si el problema viene del desagüe se puede colocar media taza de bicarbonato de sodio por el conducto y añadir media taza de vinagre de alcohol. Dejar actuar unos minutos y finalizar con un litro de agua hirviendo.