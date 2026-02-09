El truco definitivo para desinfectar y recuperar el brillo original de la bacha de acero inoxidable

La bacha puede estar impecable con una limpieza sencilla usando bicarbonato de sodio y vinagre. En simples pasos se puede lograr.

La cocina es uno de los lugares más utilizados del hogar y por ende, la bacha de acero inoxidable es uno de los elementos más exigidos. Con el uso, los restos de comida y la cal del agua es común que pierda su esplendor, por eso necesita una limpieza.

Limpieza de la bacha Para evitar que tenga manchas opacas y malos olores existe un truco casero que no requiere de productos químicos costosos. Los expertos recomiendan de hecho evitar los pulidores industriales que a veces pueden corroer el material.

El tip para dejar la bacha de tu cocina como nueva (Shutterstock). El tip para dejar la bacha de tu cocina como nueva (Shutterstock). Paso a paso Para esto se necesitará vinagre blanco, bicarbonato de sodio, detergente, alcohol al 70% y un paño de microfibra. Humedecer la superficie y espolvorear dos cucharadas de bicarbonato junto a un chorrito de detergente. Frotar con una esponja suave.

El paso siguiente es enjuagar con abundante agua caliente para que se arrastre la suciedad desprendida. Después rociar con vinagre blanco sobre el acero y repasar con el paño de microfibra. Para un acabado perfecto, terminar con alcohol al 70% que servirá para terminar de desinfectar la zona.

Se aconseja evitar el uso de lavandina y esponjas metálicas, ya que son los enemigos principales del acero inoxidable y pueden causar rayones irreversibles o picaduras en el metal.