Furor: por qué recomiendan rociar vinagre sobre las sábanas antes de dormir

El vinagre tiene usos que van mucho más allá de la cocina. En el mundo de la limpieza se volvió furor en el último tiempo.

El vinagre blanco hace rato que dejó de ser solo un ingrediente y se ha transformado en un aliado en el mundo de la limpieza y también en la jardinería. Ahora un uso se ha vuelto viral por su practicidad.

Vinagre en las sábanas Aunque muchos se sorprenden es muy práctico rociar vinagre sobre las sábanas. Esto resuelve muchos problemas. Por un lado, actúa como un relajante de fibras y al rociar sobre la tela las arrugas tienden a ceder por sí solas en minutos.

El vinagre es mucho más que un ingrediente. Por otra parte, el vinagre logra encapsular y eliminar las partículas de olor. Es ideal para quitar los rastros de sudor nocturno y el olor a encierro en las habitaciones que tienen poca ventilación.

Además, las sábanas acumulan polvo, restos de piel y de suciedad. Con sus propiedades antisépticas el vinagre ayuda a mantener las superficies más higiénicas entre los lavados, especialmente si hay mascotas en el hogar.

Aplicación Para que no quede un aroma fuerte y el truco funcione se recomienda colocar en un atomizador tres partes de agua por una de vinagre blanco. Se pueden añadir unas gotas de aceite esencial de lavanda o eucalipto. Al evaporarse el vinagre quedará el perfume relajante de la esencia.