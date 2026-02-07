El ingrediente casero que elimina la orina de las mascotas del piso

La orina de mascotas en el piso puede eliminarse con un método simple que combina agua caliente y un ingrediente casero para neutralizar el olor.

Adiós a los malos olores que deja la orina de perro. Foto: Shutterstock

Convivir con mascotas trae múltiples beneficios, pero también algunos desafíos cotidianos. Uno de los más frecuentes en los hogares aparece cuando orinan dentro de la casa, ya sea durante la etapa de aprendizaje o en la adultez. Aunque existen productos específicos para limpiar, también es posible recurrir a soluciones caseras simples y accesibles.

Paso a paso: cómo limpiar la orina de mascotas El primer paso es verter agua hirviendo sobre la zona afectada, siempre que el tipo de piso lo permita. El calor ayuda a aflojar los residuos de la orina y a arrastrar parte de las bacterias responsables del mal olor. Este método resulta especialmente útil en superficies resistentes como cerámicos o porcelanatos.

Una vez que la superficie se enfría, el protagonista es el vinagre blanco. Aplicado directamente sobre el área, su acidez neutraliza el amoníaco presente en la orina y elimina el olor. Conviene dejarlo actuar unos minutos antes de retirar con un trapo limpio o papel absorbente. En pisos delicados, se recomienda diluirlo en partes iguales con agua para evitar marcas.

Con este truco casero se podrá eliminar el olor de la orina en minutos Foto: SHUTTERSTOCK El vinagre blanco es clave para neutralizar el olor a orina de mascotas. Foto: SHUTTERSTOCK Además de higienizar, el vinagre ayuda a prevenir que la mascota vuelva a marcar el mismo lugar, ya que el aroma residual resulta poco atractivo para perros y gatos.