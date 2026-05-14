Qué significa hablarle a las mascotas como bebés y por qué funciona

Hablarle a las mascotas como a bebés, con voz aguda y tierna, genera un vínculo emocional más fuerte y tiene explicación científica en la comunicación animal.

Hablarle a perros y gatos con una voz más aguda, tierna y exagerada es una costumbre muy común entre quienes conviven con mascotas. Aunque muchas personas lo hacen de manera automática y hasta graciosa, especialistas en comportamiento animal aseguran que este tipo de comunicación tiene una explicación emocional y científica.

Cómo reaccionan perros y gatos Según diferentes estudios, los perros reaccionan especialmente bien a tonos suaves y altos porque logran identificar mejor las emociones humanas a través de la voz. Por eso, cuando escuchan frases pronunciadas con entusiasmo o cariño, suelen responder acercándose, moviendo la cola o prestando más atención. Este comportamiento también se relaciona con la capacidad de los perros para interpretar señales emocionales de las personas.

perro, dueño Hablarles con cariño a las mascotas puede fortalecer el vínculo emocional. Foto: IA Gemini

El vínculo emocional con las mascotas Los especialistas explican además que las personas utilizan este tipo de voz de manera instintiva porque transmite cuidado, cercanía y protección. De hecho, es similar a la forma en la que muchas veces se les habla a los bebés pequeños: usando frases cortas, entonaciones marcadas y palabras simples. Esa combinación genera una interacción más expresiva y emocional entre humanos y animales.