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Qué significa hablarle a las mascotas como bebés y por qué funciona

Hablarle a las mascotas como a bebés, con voz aguda y tierna, genera un vínculo emocional más fuerte y tiene explicación científica en la comunicación animal.

Alejandro Llorente

La comunicación afectuosa con mascotas es una conducta muy frecuente entre humanos. Foto: Shutterstock

La comunicación afectuosa con mascotas es una conducta muy frecuente entre humanos. Foto: Shutterstock

Hablarle a perros y gatos con una voz más aguda, tierna y exagerada es una costumbre muy común entre quienes conviven con mascotas. Aunque muchas personas lo hacen de manera automática y hasta graciosa, especialistas en comportamiento animal aseguran que este tipo de comunicación tiene una explicación emocional y científica.

Cómo reaccionan perros y gatos

Según diferentes estudios, los perros reaccionan especialmente bien a tonos suaves y altos porque logran identificar mejor las emociones humanas a través de la voz. Por eso, cuando escuchan frases pronunciadas con entusiasmo o cariño, suelen responder acercándose, moviendo la cola o prestando más atención. Este comportamiento también se relaciona con la capacidad de los perros para interpretar señales emocionales de las personas.

perro, dueño
Hablarles con cari&ntilde;o a las mascotas puede fortalecer el v&iacute;nculo emocional. Foto: IA Gemini

Hablarles con cariño a las mascotas puede fortalecer el vínculo emocional. Foto: IA Gemini

El vínculo emocional con las mascotas

Los especialistas explican además que las personas utilizan este tipo de voz de manera instintiva porque transmite cuidado, cercanía y protección. De hecho, es similar a la forma en la que muchas veces se les habla a los bebés pequeños: usando frases cortas, entonaciones marcadas y palabras simples. Esa combinación genera una interacción más expresiva y emocional entre humanos y animales.

Más allá de la reacción inmediata, hablarles a las mascotas con un tono afectuoso puede ayudar a reforzar la conexión emocional y generar confianza. Además, algunos expertos consideran que este tipo de interacción estimula la atención de los animales y mejora la convivencia cotidiana.

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