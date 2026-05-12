Cómo limpiar la lavadora para que dure más tiempo, según recomendaciones de fabricantes

Los fabricantes de lavadoras revelan los métodos más efectivos para su limpieza y mantenimiento, garantizando su prolongada vida útil.

Limpiar la lavadora con frecuencia ayuda a evitar malos olores y prolonga su vida útil. Foto: Pexels

Mantener limpia la lavadora no solo ayuda a eliminar malos olores, sino que también puede prolongar la vida útil del electrodoméstico y mejorar el lavado. Fabricantes como Samsung y Drean recomiendan realizar una limpieza periódica para evitar acumulación de detergente, humedad, hongos y bacterias en el tambor y otras partes del equipo.

Uno de los principales consejos es no dejar ropa húmeda dentro del tambor después del lavado. Además, sugieren mantener abierta la puerta del lavarropas y el cajón del detergente para permitir la ventilación y evitar la formación de moho. También es importante respetar la cantidad de jabón y la carga de ropa indicada para cada programa.

Cómo limpiar el tambor de la lavadora Desde Drean explican que el lavado del tambor puede hacerse de manera sencilla. Primero hay que retirar toda la ropa del interior y luego iniciar un programa de alta temperatura, como uno de 70°C. Cuando el tambor comienza a girar, recomiendan agregar una pequeña cantidad de lavandina líquida en la jabonera. Este procedimiento ayuda a eliminar hongos y bacterias acumuladas.

Samsung, por su parte, aconseja ejecutar mensualmente un ciclo de autolimpieza o “Ciclo Puro”, dependiendo del modelo. Además, recomienda realizar un ciclo de centrifugado previo para eliminar restos de agua y luego limpiar cualquier residuo del tambor con papel o un paño seco al finalizar el programa.

La acumulación de humedad causa el mal olor del tambor del lavarropas Foto: Shutterstock Fabricantes recomiendan realizar una limpieza mensual del tambor y del cajón del detergente. Foto: Shutterstock