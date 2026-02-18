No es bicarbonato: el ingrediente clave para eliminar el mal olor de la lavadora
Ingredientes simples como vinagre o limón eliminan el mal olor de la lavadora en minutos, cuidando la ropa durante cada lavado.
El mal olor en la lavadora es un problema común, incluso cuando funciona bien. La humedad, los restos de detergente y la suciedad acumulada en el tambor y las gomas internas generan un ambiente perfecto para bacterias y moho.
Aunque el bicarbonato suele ser el recurso más popular, existe un ingrediente aún más efectivo: el vinagre blanco. Su acidez actúa como desinfectante natural y neutralizador de olores, eliminando residuos de jabón, sarro y microorganismos que se esconden en rincones poco visibles del lavarropas.
Cómo usar vinagre blanco en la lavadora
-
Limpieza profunda: verter una taza de vinagre blanco en el tambor vacío y ejecutar un ciclo largo con agua caliente.
Burlete y goma de la puerta: limpiar con un paño humedecido en vinagre para eliminar olores persistentes.
Ventilación: dejar la puerta abierta después de cada lavado para evitar humedad.
Filtro y detergente: limpiar el filtro periódicamente y no exceder la cantidad de jabón.
Con una limpieza mensual, la lavadora no solo se mantiene libre de olores, sino que también mejora su rendimiento y prolonga su vida útil. Un método simple, económico y más eficaz que otros remedios caseros tradicionales.
También se puede usar limón
Además del vinagre blanco, el limón es otro aliado natural para combatir el mal olor en la lavadora. Su jugo tiene propiedades desinfectantes y un aroma fresco que ayuda a neutralizar olores persistentes. Podés añadir el jugo de uno o dos limones al tambor vacío y ejecutar un ciclo corto con agua caliente, o limpiar las gomas internas con un paño humedecido en limón. Es una alternativa práctica, económica y con un plus aromático.