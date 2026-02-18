No es bicarbonato: el ingrediente clave para eliminar el mal olor de la lavadora

Ingredientes simples como vinagre o limón eliminan el mal olor de la lavadora en minutos, cuidando la ropa durante cada lavado.

La humedad y los restos de detergente favorecen el mal olor en la lavadora. Foto: Archivo

El mal olor en la lavadora es un problema común, incluso cuando funciona bien. La humedad, los restos de detergente y la suciedad acumulada en el tambor y las gomas internas generan un ambiente perfecto para bacterias y moho.

Aunque el bicarbonato suele ser el recurso más popular, existe un ingrediente aún más efectivo: el vinagre blanco. Su acidez actúa como desinfectante natural y neutralizador de olores, eliminando residuos de jabón, sarro y microorganismos que se esconden en rincones poco visibles del lavarropas.

Cómo usar vinagre blanco en la lavadora Limpieza profunda: verter una taza de vinagre blanco en el tambor vacío y ejecutar un ciclo largo con agua caliente.

Burlete y goma de la puerta: limpiar con un paño humedecido en vinagre para eliminar olores persistentes.

Ventilación: dejar la puerta abierta después de cada lavado para evitar humedad.

Filtro y detergente: limpiar el filtro periódicamente y no exceder la cantidad de jabón. El botón secreto que debes usar del lavarropas para tener una prenda bien blanca Foto: Freepick La limpieza mensual mejora el rendimiento del electrodoméstico. Foto: Freepik Con una limpieza mensual, la lavadora no solo se mantiene libre de olores, sino que también mejora su rendimiento y prolonga su vida útil. Un método simple, económico y más eficaz que otros remedios caseros tradicionales.