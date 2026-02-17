Después del fin de semana largo de verano: qué hacer si tu piel se quemó

La piel se vuelve más sensible tras una quemadura solar: en verano es clave hidratar, proteger y evitar la exposición en horarios de mayor radiación.

El verano y el sol intenso pueden dejar marcas en la piel. Foto: Freepik

El fin de semana largo de verano y carnaval suele combinar descanso, pileta y actividades al aire libre. Sin embargo, la exposición prolongada al sol puede dejar consecuencias en la piel, como enrojecimiento, ardor y descamación. Las quemaduras solares son una reacción inflamatoria que requiere cuidados específicos para evitar complicaciones.

Cuando la piel se quema, lo primero es frenar la exposición solar y permitir que el tejido comience su proceso de recuperación. El enrojecimiento puede aparecer horas después de la exposición y, en algunos casos, ir acompañado de dolor o sensación de calor intenso.