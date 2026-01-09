Quemaduras de verano: el ingrediente casero que ayuda a aliviar la piel

El verano invita a disfrutar de la pileta, El aloe vera es fundamental para realizar un fertilizante natural Foto: Archivo Sin embargo, la exposición prolongada al sol sin protección adecuada puede dejar una consecuencia dolorosa: quemaduras solares. Enrojecimiento, ardor y sequedad son síntomas frecuentes que afectan la piel y arruinan cualquier plan estival.

Entre los remedios naturales más recomendados, el aloe vera ocupa un lugar destacado. Esta planta, también conocida como sábila, contiene un gel transparente en sus hojas carnosas que actúa como un potente hidratante y regenerador.

Su uso es sencillo: basta con cortar una hoja, extraer el gel y aplicarlo directamente sobre la zona afectada. Se recomienda conservarlo en la heladera para potenciar la sensación de frescura.

Aunque el aloe vera es el más popular, existen otros ingredientes caseros que también ayudan:

El aloe vera es el remedio casero más usado contra quemaduras de verano.Foto: Archivo

Estos recursos son útiles para quemaduras leves, pero nunca reemplazan la consulta médica en casos graves.

La prevención sigue siendo clave

Más allá de los remedios caseros, los especialistas insisten en que la mejor estrategia es evitar la quemadura:

Aplicar protector solar 30 minutos antes de exponerse.

Repetir la aplicación cada dos horas y después de nadar.

Evitar el sol entre las 11 y las 16 horas.

Usar sombreros, ropa liviana y mantenerse hidratado.

Un verano sin dolor

Las quemaduras solares son una advertencia de que la piel sufrió daño. El aloe vera y otros ingredientes caseros pueden aliviar el malestar, pero la verdadera solución está en la prevención. Disfrutar del verano sin descuidar la piel es posible: basta con incorporar hábitos simples y tener a mano aliados naturales que siempre funcionan.