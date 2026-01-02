Verano en Mendoza: una cascada muy cerca de la ciudad ideal para una escapada

En verano, Mendoza ofrece escapadas naturales como la cascada El Salto en Potrerillos, un rincón fresco y accesible.

La cascada El Salto es uno de los destinos más elegidos en verano por los mendocinos.

Cuando el calor aprieta en la ciudad, Mendoza ofrece alternativas naturales a pocos kilómetros que invitan a cortar con la rutina. Una de las más elegidas en verano es la cascada El Salto, en Potrerillos: un rincón de montaña accesible, refrescante y perfecto para una escapada de día.

Ubicada a poco más de 60 kilómetros de la capital mendocina, El Salto se encuentra sobre la Ruta Nacional 7, camino a Chile. El acceso es sencillo y no requiere experiencia previa en trekking, lo que la convierte en una opción ideal tanto para familias como para quienes buscan una caminata corta con recompensa natural.

Dónde queda la cascada El sendero comienza cerca del antiguo hotel abandonado de Potrerillos y atraviesa un paisaje típico de precordillera, con vegetación baja, vistas al cordón montañoso y el sonido del agua acompañando el recorrido. En verano, el caudal de la cascada aumenta por el deshielo, generando una caída de agua clara que invita a mojar los pies y bajar la temperatura.

Además del atractivo principal, la zona permite pasar varias horas al aire libre: hay espacios para descansar, sacar fotos y disfrutar de un picnic sencillo, siempre respetando el entorno natural. La recomendación es llevar calzado cómodo, agua, gorra y protector solar, ya que el sol suele ser intenso durante gran parte del día.