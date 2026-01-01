Cuáles son los mejores horarios para hacer ejercicio en verano

Elegir bien los horarios de ejercicio en verano es clave para evitar golpes de calor y cuidar la salud.

El verano trae consigo días más largos, calor intenso y la necesidad de adaptar las rutinas de entrenamiento. Hacer ejercicio en esta época puede convertirse en un desafío: las altas temperaturas y la humedad elevan el riesgo de deshidratación, fatiga y golpes de calor, por lo que elegir el momento adecuado del día es clave para cuidar la salud y mantener el rendimiento.

Horarios recomendados Temprano a la mañana (entre 6 y 9 hs): la temperatura es más baja, el aire está más fresco y el cuerpo se adapta mejor al esfuerzo físico. Es el momento ideal para correr, caminar o hacer rutinas de fuerza.

Al atardecer o después de la puesta del sol (a partir de las 19 hs): el calor comienza a descender y la radiación solar disminuye. Entrenar en estas horas permite mantener la energía sin exponer al organismo a condiciones extremas. parque san martin deportistas deporte ejercicio calor verano clima (2).jpg La hidratación constante es fundamental durante el verano. Santiago Tagua/MDZ Horarios a evitar Entre las 11 y las 17 hs: es la franja más peligrosa del día. El sol está en su punto máximo y la combinación de calor y esfuerzo físico puede provocar mareos, calambres, descompensaciones e incluso golpes de calor.

Mediodía: la radiación UV es extrema y el cuerpo pierde líquidos más rápido, aumentando el riesgo de deshidratación. Consejos para entrenar seguro en verano Para entrenar de forma segura durante el verano, es fundamental sostener una hidratación constante antes, durante y después de la actividad física, ya que la pérdida de líquidos puede afectar el rendimiento y la salud. También se recomienda utilizar ropa liviana, clara y transpirable, que facilite la evaporación del sudor y ayude a regular la temperatura corporal.