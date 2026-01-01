Cuáles son los mejores horarios para hacer ejercicio en verano
Elegir bien los horarios de ejercicio en verano es clave para evitar golpes de calor y cuidar la salud.
El verano trae consigo días más largos, calor intenso y la necesidad de adaptar las rutinas de entrenamiento. Hacer ejercicio en esta época puede convertirse en un desafío: las altas temperaturas y la humedad elevan el riesgo de deshidratación, fatiga y golpes de calor, por lo que elegir el momento adecuado del día es clave para cuidar la salud y mantener el rendimiento.
Horarios recomendados
- Temprano a la mañana (entre 6 y 9 hs): la temperatura es más baja, el aire está más fresco y el cuerpo se adapta mejor al esfuerzo físico. Es el momento ideal para correr, caminar o hacer rutinas de fuerza.
- Al atardecer o después de la puesta del sol (a partir de las 19 hs): el calor comienza a descender y la radiación solar disminuye. Entrenar en estas horas permite mantener la energía sin exponer al organismo a condiciones extremas.
Horarios a evitar
- Entre las 11 y las 17 hs: es la franja más peligrosa del día. El sol está en su punto máximo y la combinación de calor y esfuerzo físico puede provocar mareos, calambres, descompensaciones e incluso golpes de calor.
- Mediodía: la radiación UV es extrema y el cuerpo pierde líquidos más rápido, aumentando el riesgo de deshidratación.
Consejos para entrenar seguro en verano
Para entrenar de forma segura durante el verano, es fundamental sostener una hidratación constante antes, durante y después de la actividad física, ya que la pérdida de líquidos puede afectar el rendimiento y la salud. También se recomienda utilizar ropa liviana, clara y transpirable, que facilite la evaporación del sudor y ayude a regular la temperatura corporal.
En días de ola de calor, lo ideal es evitar el ejercicio al aire libre, incorporar pausas frecuentes y priorizar espacios con sombra o buena ventilación. Escuchar al cuerpo es clave: ante síntomas como mareos, visión borrosa o palpitaciones, se debe interrumpir el entrenamiento de inmediato para prevenir complicaciones.