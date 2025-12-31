Verano en Mendoza: el lugar de aguas cristalinas que muchos llaman el Caribe mendocino
El verano de Mendoza tiene su propio paraíso: Los Reyunos, un embalse cristalino a pocos kilómetros de San Rafael.
Cuando el verano se vuelve intenso en Mendoza, hay lugares que sirven como alternativas para refrescarse y descansar. Uno de los preferidos por turistas y locales es Los Reyunos ubicado a pocos kilómetros de San Rafael. Un lugar que sorprende por el color de sus aguas turquesas y verdosas.
Apodado por muchos como el "Caribe mendocino", el embalse está rodeado de cerros, vegetación y caminos panorámicos que lo convierten en una postal típica del sur provincial. Durante la temporada, el lugar recibe tanto a turistas como a mendocinos que buscan escapar de las altas temperaturas sin viajar largas distancias.
Te Podría Interesar
Aguas claras y entorno natural
Los Reyunos se destaca por la transparencia de su agua, que varía de color según la luz del sol y el nivel del embalse. Si bien no se trata de un balneario tradicional, cuenta con sectores habilitados para actividades recreativas y zonas donde el paisaje invita a pasar el día.
El contraste entre el azul del cielo, las montañas y el agua clara genera una imagen poco habitual en Mendoza, lo que explica la comparación con destinos de playa.
Qué se puede hacer en Los Reyunos
El dique ofrece múltiples opciones para disfrutar del verano:
- Paseos en lancha y catamarán.
- Kayak y deportes náuticos.
- Pesca deportiva.
- Áreas de descanso y miradores naturales.
- Además, en la zona hay paradores y servicios turísticos que permiten pasar el día o incluso alojarse en cabañas cercanas.
Recomendaciones para visitar
- Respetar las zonas habilitadas para actividades acuáticas.
- Evitar ingresar al agua en sectores profundos sin supervisión.
- Usar protector solar y llevar hidratación.
- Cuidar el entorno natural y no arrojar residuos.
Un clásico del verano mendocino
Los Reyunos se consolida como uno de los destinos favoritos del verano en Mendoza. Sus aguas cristalinas, el paisaje serrano y la tranquilidad del lugar lo convierten en una opción ideal para quienes buscan naturaleza, descanso y un respiro frente al calor.