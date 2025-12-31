Verano en Mendoza: el lugar de aguas cristalinas que muchos llaman el Caribe mendocino

El verano de Mendoza tiene su propio paraíso: Los Reyunos, un embalse cristalino a pocos kilómetros de San Rafael.

Deportes náuticos y actividades recreativas hacen de Los Reyunos un destino ideal para el verano. Foto: Turismo San Rafael

Cuando el verano se vuelve intenso en Mendoza, hay lugares que sirven como alternativas para refrescarse y descansar. Uno de los preferidos por turistas y locales es Los Reyunos ubicado a pocos kilómetros de San Rafael. Un lugar que sorprende por el color de sus aguas turquesas y verdosas.

Apodado por muchos como el "Caribe mendocino", el embalse está rodeado de cerros, vegetación y caminos panorámicos que lo convierten en una postal típica del sur provincial. Durante la temporada, el lugar recibe tanto a turistas como a mendocinos que buscan escapar de las altas temperaturas sin viajar largas distancias.

Aguas claras y entorno natural Los Reyunos se destaca por la transparencia de su agua, que varía de color según la luz del sol y el nivel del embalse. Si bien no se trata de un balneario tradicional, cuenta con sectores habilitados para actividades recreativas y zonas donde el paisaje invita a pasar el día.

El contraste entre el azul del cielo, las montañas y el agua clara genera una imagen poco habitual en Mendoza, lo que explica la comparación con destinos de playa.

Los Reyunos es uno de los lugares de San Rafael más buscados para las vacaciones. Foto: Instagram @losreyunos_mza La transparencia del agua recuerda a paisajes tropicales, pero está en pleno corazón cuyano. Foto: Archivo Qué se puede hacer en Los Reyunos El dique ofrece múltiples opciones para disfrutar del verano: