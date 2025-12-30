Anses suma tres beneficios para jubilados en el primer mes del año
Anses confirmó para enero un aumento por movilidad, el bono de refuerzo y los descuentos del programa Beneficios Anses para jubilados y pensionados.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en enero los jubilados y pensionados accederán a tres beneficios clave que impactarán directamente en sus ingresos. Se trata del aumento por movilidad, el bono de refuerzo y los descuentos del programa Beneficios Anses.
Aumento por movilidad en enero
De acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, las jubilaciones, pensiones y asignaciones previsionales reciben en enero un incremento del 2,47%, en línea con la inflación de noviembre. Con esta actualización, la jubilación mínima alcanza los $349.299,32, monto que luego se completa con el bono extraordinario para llegar a un ingreso total mayor. El aumento se aplica de forma automática y alcanza a todas las prestaciones previsionales administradas por Anses.
Bono de $70.000 para jubilados y pensionados
El segundo beneficio confirmado es el bono de refuerzo de $70.000, destinado a jubilados y pensionados con menores ingresos. Este refuerzo se paga completo a quienes cobran la jubilación mínima y también a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Además, quienes perciban haberes superiores a la mínima pero que no superen los $419.299,32 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto total. Con el refuerzo incluido, los ingresos quedan de la siguiente manera:
Jubilación mínima y Pensión Madre de 7 hijos: $419.299,32
PUAM: $349.439,46
Pensión No Contributiva por Invalidez y por Vejez: $314.509,52
Beneficios Anses: descuentos en comercios
El tercer beneficio vigente en enero es el programa Beneficios Anses, que permite a jubilados y pensionados acceder a descuentos automáticos de entre el 10% y el 40% en comercios adheridos. Las rebajas se aplican directamente al pagar con la tarjeta de débito asociada al cobro de la prestación, sin necesidad de realizar trámites previos.
Este programa incluye rubros como alimentos, farmacias, indumentaria y comercios de cercanía, y apunta a aliviar gastos cotidianos durante todo el mes.