Anses suma tres beneficios para jubilados en el primer mes del año

Anses confirmó para enero un aumento por movilidad, el bono de refuerzo y los descuentos del programa Beneficios Anses para jubilados y pensionados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en enero los jubilados y pensionados accederán a tres beneficios clave que impactarán directamente en sus ingresos. Se trata del aumento por movilidad, el bono de refuerzo y los descuentos del programa Beneficios Anses.

Aumento por movilidad en enero De acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, las jubilaciones, pensiones y asignaciones previsionales reciben en enero un incremento del 2,47%, en línea con la inflación de noviembre. Con esta actualización, la jubilación mínima alcanza los $349.299,32, monto que luego se completa con el bono extraordinario para llegar a un ingreso total mayor. El aumento se aplica de forma automática y alcanza a todas las prestaciones previsionales administradas por Anses.

Anses, pesos argenitnos, aumento, inflación El bono y los descuentos de Beneficios Anses se suman al aumento mensual de haberes previsionales. Shutterstock Bono de $70.000 para jubilados y pensionados El segundo beneficio confirmado es el bono de refuerzo de $70.000, destinado a jubilados y pensionados con menores ingresos. Este refuerzo se paga completo a quienes cobran la jubilación mínima y también a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Además, quienes perciban haberes superiores a la mínima pero que no superen los $419.299,32 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto total. Con el refuerzo incluido, los ingresos quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima y Pensión Madre de 7 hijos: $419.299,32

PUAM: $349.439,46

Pensión No Contributiva por Invalidez y por Vejez: $314.509,52 Beneficios Anses: descuentos en comercios El tercer beneficio vigente en enero es el programa Beneficios Anses, que permite a jubilados y pensionados acceder a descuentos automáticos de entre el 10% y el 40% en comercios adheridos. Las rebajas se aplican directamente al pagar con la tarjeta de débito asociada al cobro de la prestación, sin necesidad de realizar trámites previos.