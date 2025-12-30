Cuánto paga el Banco Nación por un plazo fijo de $1.000.000 a 30 o 60 días

El plazo fijo del Banco Nación sigue siendo una alternativa de ahorro en pesos, con tasas diferenciadas según el plazo y el canal de constitución.

Las tasas del plazo fijo del Banco Nación se ubican en línea con el promedio del sistema financiero. Foto: Shutterstock

En un contexto de inflación más contenida y tasas que vuelven a ordenarse, el plazo fijo continúa siendo uno de los métodos de ahorro más elegidos por los argentinos. Su principal beneficio es la previsibilidad: desde el inicio se conoce cuánto se va a ganar y en qué plazo, sin asumir riesgos de mercado ni depender de la volatilidad del dólar o de los activos financieros.

En ese escenario, el Banco Nación mantiene al plazo fijo como una de sus alternativas tradicionales de inversión en pesos, con rendimientos que varían según el canal utilizado, sea sucursal o modalidad electrónica, y el tiempo de permanencia del dinero.

Cuánto se gana en el Banco Nación con $1.000.000 Según el simulador oficial del Banco Nación, una inversión de $1.000.000 a 30 días genera resultados diferentes de acuerdo con la operatoria elegida. En sucursal, el plazo fijo ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 20,50%, con intereses de $16.849,32 y un monto total al vencimiento de $1.016.849,32. En cambio, si la constitución se realiza de forma electrónica, la TNA asciende al 23,50%, lo que permite obtener $19.315,07 de intereses y un total de $1.019.315,07. En este caso, la Tasa Efectiva Anual (TEA) alcanza el 26,21%.

Para quienes optan por un horizonte más largo, el plazo fijo a 60 días mejora los rendimientos. En sucursal, con una TNA del 20,50%, los intereses generados son de $33.698,63, llevando el monto final a $1.033.698,63. En la modalidad electrónica, la TNA sube al 24%, con una ganancia de $39.452,05 y un total de $1.039.452,05 al vencimiento, mientras que la TEA se ubica en 26,54%.

Los plazos fijos son una buena opción para los pequeños ahorristas. Foto: Shutterstock El plazo fijo continúa siendo una opción de bajo riesgo dentro de la oferta del Banco Nación. Foto: SHUTTERSTOCK Comparativa de tasas con otros bancos Al analizar el rendimiento del Banco Nación frente a otras entidades financieras, se observa que sus tasas electrónicas se mantienen en línea con el promedio del sistema, aunque algunos bancos privados ofrecen retornos algo más altos para captar depósitos: