Plazo fijo: las tasas de interés que ofrecen los bancos en la última semana del año

Plazo fijo: banco por banco, las tasas de interés que cierran diciembre y cómo elegir el mejor rendimiento.

Estas son las tasas de interés para un plazo fijo a 30 días.Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

El plazo fijo cierra diciembre con tasas que van del 20,5% al 28,5% según cada banco. La comparación banco por banco permite ver qué entidad ofrece el mejor rendimiento para los ahorristas en la última semana del año.

Diez bancos con mayor volumen de depósitos Banco Nación: 23,5%

Banco Santander: 21%

Banco Galicia: 21%

Banco Provincia: 22%

Banco BBVA: 21%

Banco Macro: 27%

Banco Credicoop: 23%

ICBC Argentina: 23,5%

Banco Ciudad: 20,5%

Banco GGAL: sin datos publicados Otros bancos con tasas destacadas Banco Bica: 28%

Banco CMF: 28%

Banco del Sol: 27,5%

Banco Mariva: 27%

Banco Meridian: 28%

Banco VOII: 28%

Crédito Regional: 28,5%

Reba: 28% Según las estimaciones más recientes de analistas, la inflación mensual prevista hacia el enero de 2025 se ubicaría en torno al 2%. Con ese escenario, los plazos fijos que ofrecen tasas por encima de ese porcentaje se convierten en una herramienta útil para resguardar el ahorro frente a la pérdida de poder adquisitivo.

En consecuencia, quienes eligen bancos con rendimientos superiores al promedio pueden obtener una ganancia real positiva. La comparación de tasas resulta clave: un plazo fijo que supere la inflación proyectada no solo protege el capital, sino que también permite mejorar su valor en términos reales.

Los plazos fijos son una buena opción para los pequeños ahorristas. Foto: Shutterstock Banco por banco, las tasas de interés al cierre de diciembre muestran diferencias importantes. Foto: Shutterstock ¿Cuánto se gana con $1.200.000 en un plazo fijo a 30 días? Con un depósito de $1.200.000 en un plazo fijo a 30 días, la ganancia depende directamente de la tasa que ofrezca cada banco. En entidades con tasas cercanas al 23% TNA, el rendimiento mensual ronda el 1,9%, lo que equivale a unos $23.400 de interés en un mes.