Anses anunció una prórroga clave para la Libreta AUH

Anses prorrogó hasta el 31 de marzo de 2026 la presentación de la Libreta de Asignación Universal por Hijo 2025.

La libreta puede presentarse en oficinas de Anses o vía Mi Anses.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció una importante noticia para beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH). El organismo prorrogó el plazo para la presentación de la Libreta AUH correspondiente al ciclo lectivo 2025.

Así se anunció en la Resolución 382/2025, publicada el 24 de diciembre, donde se establece una nueva fecha límite: el 31 de marzo de 2026, inclusive.

¿Qué significa esta prórroga? La Libreta AUH es el documento que acredita la asistencia escolar, controles de salud y vacunación de los niños y adolescentes que reciben la asignación. Su presentación es obligatoria para acceder al 20% retenido durante el año anterior. Con esta extensión, las familias tendrán más tiempo para cumplir con el trámite y así cobrar el monto acumulado correspondiente al año 2024.

Se dio una prórroga para la presentación de la Libreta AUH en Anses. Foto: Analía Melnik/MDZ Anses prorrogó el plazo para presentar la Libreta AUH 2025. Foto: Analía Melnik/MDZ Cómo presentar la Libreta AUH Se puede realizar el trámite en forma presencial en oficinas de Anses , con turno previo.

, con turno previo. También está disponible la opción digital a través de Mi Anses, cargando el formulario correspondiente. Es importante que el documento esté completo y firmado por la escuela y el centro de salud.