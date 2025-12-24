Cuánto paga Anses por Tarjeta Alimentar en enero 2026

Anses confirmó los montos actualizados de la Tarjeta Alimentar en enero 2026 y detalló el calendario de pagos.

Anses confirmó un aumento de 2,47% en asignaciones, jubilaciones y pensiones desde enero 2026. Foto: Archivo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció un aumento de 2,47% para enero del 2026. El mismo alcanza a beneficiarios de asignaciones, jubilaciones y pensiones. Sin embargo, muchos se preguntan sobre el monto de la Tarjeta Alimentar.

Este programa de asistencia alimentaria está dirigido a familias en situación de vulnerabilidad y según se anunció, mantendrá sus valores sin modificaciones respecto al mes anterior. Además, el beneficio se acredita de forma automática junto a otras prestaciones cuando corresponde, como la AUH y no requiere trámite adicional.

Este programa, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, está destinado a:

Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive,

Personas que cobran AUH por discapacidad,

Mujeres embarazadas desde el tercer mes que perciben la Asignación por Embarazo (AUE),

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y madres de siete o más hijos. La Tarjeta Alimentar se entregará en Mendoza a partir del mes que viene La Tarjeta Alimentar mantendrá sus montos sin cambios respecto al mes anterior. Foto: Archivo Montos vigentes de Tarjeta Alimentar en enero 2026 Los importes del subsidio familiar se mantienen sin cambios, según la cantidad de hijos en el grupo familiar: