Presenta:

Sociedad

|

Anses

Cuánto paga Anses por Tarjeta Alimentar en enero 2026

Anses confirmó los montos actualizados de la Tarjeta Alimentar en enero 2026 y detalló el calendario de pagos.

MDZ Sociedad

Anses confirmó un aumento de 2,47% en asignaciones, jubilaciones y pensiones desde enero 2026. Foto: Archivo

Anses confirmó un aumento de 2,47% en asignaciones, jubilaciones y pensiones desde enero 2026. Foto: Archivo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció un aumento de 2,47% para enero del 2026. El mismo alcanza a beneficiarios de asignaciones, jubilaciones y pensiones. Sin embargo, muchos se preguntan sobre el monto de la Tarjeta Alimentar.

Este programa de asistencia alimentaria está dirigido a familias en situación de vulnerabilidad y según se anunció, mantendrá sus valores sin modificaciones respecto al mes anterior. Además, el beneficio se acredita de forma automática junto a otras prestaciones cuando corresponde, como la AUH y no requiere trámite adicional.

Te Podría Interesar

Este programa, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, está destinado a:

  • Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive,

  • Personas que cobran AUH por discapacidad,

  • Mujeres embarazadas desde el tercer mes que perciben la Asignación por Embarazo (AUE),

  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y madres de siete o más hijos.

La Tarjeta Alimentar se entregará en Mendoza a partir del mes que viene
La Tarjeta Alimentar mantendr&aacute; sus montos sin cambios respecto al mes anterior. Foto: Archivo &nbsp;

La Tarjeta Alimentar mantendrá sus montos sin cambios respecto al mes anterior. Foto: Archivo

Montos vigentes de Tarjeta Alimentar en enero 2026

Los importes del subsidio familiar se mantienen sin cambios, según la cantidad de hijos en el grupo familiar:

  • Familias con un hijo: $52.250

  • Familias con dos hijos: $81.936

  • Familias con tres hijos o más: $108.062

Cuándo se cobra en enero

  • DNI terminados en 0: miércoles 9 de enero

  • DNI terminados en 1: jueves 10 de enero

  • DNI terminados en 2: lunes 13 de enero

  • DNI terminados en 3: martes 14 de enero

  • DNI terminados en 4: miércoles 15 de enero

  • DNI terminados en 5: jueves 16 de enero

  • DNI terminados en 6: viernes 17 de enero

  • DNI terminados en 7: lunes 20 de enero

  • DNI terminados en 8: martes 21 de enero

  • DNI terminados en 9: miércoles 22 de enero

Cuánto es el aumento de AUH

Con esta actualización, la AUH aumenta en enero y pasa de $122.827 en diciembre a $125.554. Como es habitual, Anses paga el 80 por ciento del monto de forma mensual y retiene el 20 por ciento restante, que se cobra luego con la presentación de la Libreta AUH. De esta manera, el ingreso mensual de bolsillo será de $100.443, lo que representa una suba respecto de los $98.261 percibidos en diciembre.

Archivado en

Notas Relacionadas