Cuánto paga Anses por Tarjeta Alimentar en enero 2026
Anses confirmó los montos actualizados de la Tarjeta Alimentar en enero 2026 y detalló el calendario de pagos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció un aumento de 2,47% para enero del 2026. El mismo alcanza a beneficiarios de asignaciones, jubilaciones y pensiones. Sin embargo, muchos se preguntan sobre el monto de la Tarjeta Alimentar.
Este programa de asistencia alimentaria está dirigido a familias en situación de vulnerabilidad y según se anunció, mantendrá sus valores sin modificaciones respecto al mes anterior. Además, el beneficio se acredita de forma automática junto a otras prestaciones cuando corresponde, como la AUH y no requiere trámite adicional.
Este programa, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, está destinado a:
Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive,
Personas que cobran AUH por discapacidad,
Mujeres embarazadas desde el tercer mes que perciben la Asignación por Embarazo (AUE),
Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y madres de siete o más hijos.
Montos vigentes de Tarjeta Alimentar en enero 2026
Los importes del subsidio familiar se mantienen sin cambios, según la cantidad de hijos en el grupo familiar:
-
Familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres hijos o más: $108.062
Cuándo se cobra en enero
-
DNI terminados en 0: miércoles 9 de enero
DNI terminados en 1: jueves 10 de enero
DNI terminados en 2: lunes 13 de enero
DNI terminados en 3: martes 14 de enero
DNI terminados en 4: miércoles 15 de enero
DNI terminados en 5: jueves 16 de enero
DNI terminados en 6: viernes 17 de enero
DNI terminados en 7: lunes 20 de enero
DNI terminados en 8: martes 21 de enero
DNI terminados en 9: miércoles 22 de enero
Cuánto es el aumento de AUH
Con esta actualización, la AUH aumenta en enero y pasa de $122.827 en diciembre a $125.554. Como es habitual, Anses paga el 80 por ciento del monto de forma mensual y retiene el 20 por ciento restante, que se cobra luego con la presentación de la Libreta AUH. De esta manera, el ingreso mensual de bolsillo será de $100.443, lo que representa una suba respecto de los $98.261 percibidos en diciembre.