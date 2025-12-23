Después de la Navidad la Anses activa un importante bono para miles de argentinos: conocé los requisitos

A poco de que llegue la Navidad , la Anses anunció el pago de un esperado bono destinado a personas desempleadas. Se trata de una asistencia económica que puede alcanzar hasta $334.800, según la situación laboral previa de cada beneficiario.

Este pago corresponde a la Prestación por Desempleo, un beneficio que la Anses liquida durante diciembre y que continuará acreditándose incluso después de las fiestas, siguiendo el cronograma oficial por terminación de DNI.

La Prestación por Desempleo es un seguro social pensado para acompañar a trabajadores que perdieron su empleo formal por despido sin causa, finalización de contrato u otras situaciones contempladas en la normativa vigente. No se trata de un beneficio automático, ya que requiere cumplir con determinados requisitos de aportes.

El monto que se cobra se calcula en base al mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados antes del despido y se ajusta según el Salario Mínimo, Vital y Móvil .

Pueden acceder al beneficio distintos tipos de trabajadores, siempre que cumplan con los aportes exigidos:

El tope de esta ayuda que paga Anses es de $334.800.

Trabajadores permanentes: deben contar con al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos a la desvinculación.

Trabajadores eventuales o de temporada: se exige haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en los últimos tres años.

Trabajadores de la construcción: deben acreditar un mínimo de ocho meses de aportes en los dos años anteriores al fin de la obra.

En diciembre, el bono por Prestación por Desempleo tiene un tope máximo de $334.800, tras una actualización del 1,95%. Este monto no es fijo para todos: cada beneficiario cobra un valor distinto según su salario previo.

image La Anses paga después de Navidad un bono por Prestación por Desempleo que puede alcanzar los $334.800.

Quiénes cobran después de Navidad

Según el calendario oficial de pagos, el 26 de diciembre, es decir el día después de Navidad, cobran la Prestación por Desempleo los beneficiarios con DNI terminados en 4 y 5. El resto de los pagos se distribuye en jornadas posteriores, de acuerdo con la terminación del documento.

De esta manera, la Anses mantiene activo uno de los principales bonos de fin de año para quienes atraviesan una situación de desempleo formal.